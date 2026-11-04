Peskov, ABD ara seçimlerini iç mesele saydı, yakın zamanda üçlü müzakere bekliyor - Son Dakika
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Peskov, ABD ara seçimlerini iç mesele saydı, yakın zamanda üçlü müzakere bekliyor

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Peskov, ABD ara seçimlerini iç mesele saydı, yakın zamanda üçlü müzakere bekliyor
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'deki 2026 Kongre ara seçimlerini ABD'nin iç meselesi olarak niteledi. Peskov, Başkan Donald Trump'ın barışçıl girişimlerini sürdürmesini umduğunu belirterek yakın zamanda taraflar arasında üçlü müzakereler yapılacağını söyledi.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'deki ara seçim sonuçlarının ülkenin kendi iç meselesi olduğunu belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgedeki barışçıl girişimlerini sürdürmesini umuyoruz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına ABD'deki 2026 Kongre ara seçimleriyle ilgili açıklamada bulundu. Başkan Donald Trump'ın görev süresinin devam ettiğini söyleyen Peskov, "Trump'ın barışçıl girişimlerini kararlılıkla sürdüreceğini umuyoruz. Hatta yakın bir tarihte taraflar arasında üçlü müzakereler gerçekleştirilecek. Melania Trump'ın barışçıl girişimleri de oldukça başarılı" ifadelerini kullandı.

Peskov, Demokratların kontrolüne geçen yeni Kongre'nin Trump'ın adımlarını engelleyip engellemeyeceği yönündeki soruya ise "Bu durum tamamen ABD'nin iç meselesidir" yanıtını verdi.

Kaynak: DHA
Amerika Birleşik DevletleriDmitriy PeskovDonald TrumpPolitikaKremlinDünyaSon Dakika

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