Peskov: Rusya ve Çin Nükleer Deneme Yapmadı

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Çin'in nükleer deneme yaptığına dair iddialara ilişkin "Ne Rusya ne de Çin nükleer deneme yaptı" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi. Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan üçlü görüşmelerle ilgili açıklamada bulunan Peskov, "İstişare edilen konuları konuşmak yanlış. Müzakerelerin ara sonuçlarını konuşmak için erken. Putin'e doğrudan bilgi veriliyor. Şu anda değerlendirme yapmak için erken" ifadelerini kullandı.

Peskov, "Rusya'nın Küba'ya yakıt konusunda destek sağlaması durumunda, bunun Moskova ve Washington arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyip etkilemeyeceği" sorusuna, bu konuların birbiriyle ilgili olmadığını söyledi. Peskov, "Rusya, dünyadaki birçok ülke gibi Küba'nın abluka altına alınmasına karşı çıkıyor. Küba ile ilişkilere değer veriyor, ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Kübalı dostlarımıza zor dönemlerde yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

İran'dan zenginleştirilmiş uranyumu almaya hazır olduklarını vurgulayan Peskov, "ABD ile İran arasında müzakere sürecinin devam ediyor dolayısıyla müzakere sonuçlarını tahmin etmek doğru değil" açıklamasını yaptı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve Çin'in nükleer deneme yaptığı yönündeki iddialara ilişkin ise "Nükleer denemelerin yapıldığına dair bazı şeyler duyduk. Bu bağlamda hem Rusya hem de Çin'den bahsedildi. Ne Rusya ne de Çin nükleer deneme yaptı" dedi.