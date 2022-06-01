Pilot, uçağı otomatiğe alıp uykuya daldı, bunu duyan yolcular sinirlerine hakim olamadı

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinden Roma'ya giden uçağın kaptan pilotu, dinlenme sırasının gelmesi nedeniyle uçağın kontrolünü ikinci pilota bıraktı.

O DA OTOMATİĞE ALIP UYUDU

Fakat ikinci kaptan da hiç yapmaması gereken bir harekete imza atarak, uçağı otomatiğe aldı ve şekerleme yapmaya başladı. Bu sırada ise kule, uçakla irtibat kurmaya çalıştı.

UÇAĞIN KAÇIRILDIĞINI SANDILAR

10 dakika boyunca pilotlardan haber alamayan kule, İtalyan yetkililere haber vererek uçağın kaçırılmış olabileceğini söyledi. Uçağın başarılı şekilde Roma'ya inmesinin ardından kamera kayıtları incelendi ve pilotların uyuduğu tespit edildi.

İŞTEN KOVULDU

Yardımcı pilot her ne kadar uçuş sırasında uyumadığını iddia etse de hava yolu şirketinin yetkilileri bu savunmayı yeterli bulmadı ve yardımcı pilotun işten çıkarılmasına karar verdi.

OLANLARI DUYAN YOLCULAR ÇILDIRDI

Havada yaşanan skandal, çok geçmeden yolcuların da kulağına gitti. Yolcular, atlattıkları tehlike nedeniyle hava yolu şirketine büyük tepki gösterdi.