Polonya Cumhurbaşkanlığı Seçimini Milliyetçi Aday Nawrocki Kazandı

(ANKARA) - Polonya'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu, yüzde 50,89 oy oranıyla milliyetçi muhalefet adayı Karol Nawrocki kazandı. Avrupa yanlısı Başbakan Donald Tusk'ın desteklediği liberal aday Rafal Trzaskowski ise yüzde 49,11'de kaldı. Sonuç, Tusk hükümetinin reform gündemi için önemli bir engel olarak yorumlanırken; Nawrocki'nin Ukraynalı mültecilere ve göçmen politikalarına karşı tutumu Batı medyasında dikkat çekti.

Poloya Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, dün Varşova Belediye Başkanı Trzaskowski ve muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi'nin adayı tarihçi Karol Nawrocki yarıştı. Seçmenler, ülkeyi 5 yıl boyunca temsil edecek yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere oy kullandı.

Seçim komisyonu, bu sabah Polonyalı milliyetçi muhalefet adayı Nawrocki'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, yüzde 50,89 oyla kazandığını açıkladı. Batı medyasında yer alan haberlerde bu sonuç, Avrupa yanlısı Başbakan Donald Tusk hükümetinin, "reform gündemine bir darbe" olarak değerlendiriliyor. Polonya'nın Tusk liderliğindeki koalisyon hükümetinin adayı ve Varşova Belediye Başkanı Trzaskowski ise dünkü seçimlerde yüzde 49,11 oy aldı.

Polonya basını, 42 yaşındaki Nawrocki'nin Avrupa'ya karşı mesafeli bir tutumu olduğunu aktarırken; üç yıldır süren Rusya ve komşusu Ukrayna arasındaki savaşta da Ukrayna'ya da mesafeli durduğunu belirtti. Polonya basınında çıkan haberlere göre, Nawrocki seçim kampanyası sırasında özellikle Ukrayna'dan gelen mülteciler olmak üzere, göçmen politikalarına yönelik karşıt söylemlerde bulundu.

Polonya'da esas yetki, parlamentoda; ancak, ülkenin Cumhurbaşkanı'nın, parlamentoda kabul edilen yasaları veto etme hakkına sahip olduğu biliniyor. Batı medyasında yer alan haberlerde, bu nedenden ötürü Polonya'daki seçimin yalnızca Polonya'da değil; aynı zamanda, Ukrayna, Rusya, ABD ve Avrupa Birliği genelinde de dikkatle takip edildiği kaydedildi.