Polonya işgalin yıldönümünde tazminat istedi - Son Dakika
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Polonya işgalin yıldönümünde tazminat istedi

01.09.2022 18:01
Polonya işgalin yıldönümünde tazminat istedi

Polonya'nın 1 Eylül 1939'da Nazi Almanya'sı tarafından işgalinin yıldönümü münasebetiyle 'Savaş Kayıpları Raporu' sunuldu.

Polonya'nın 1 Eylül 1939'da Nazi Almanya'sı tarafından işgalinin yıldönümü münasebetiyle 'Savaş Kayıpları Raporu' sunuldu. Raporun sunulduğu programda konuşan eski başbakan ve hükümetteki partinin lideri Jaroslaw Kaczynski'nin, Almanya'nın tazminat ödemesi gerektiğini vurguladı.

Hükümet Sözcüsü raporla ilgili paylaşım yaparak "Uzmanlar, kayıpların 6,2 trilyon Polonya Zlotisi (1.3 trilyon dolar) üzerinde olduğunu tahmin ediyor. Bu kayıplar hiçbir zaman telafi edilmedi" ifadelerini kullandı. Kaczynski ise sadece raporu hazırlamakla kalmadıklarını ayrıca tazminat için adım atacaklarını belirtti.

5 MİLYON İNSAN ÖLDÜPolonya Savaş Kayıpları Enstitüsü'nün hazırladığı ve işgalin yıldönümü sebebiyle sunulan rapora göre, Nazi Almayasının işgali sırasında ülkenin 1.3 trilyon dolar kayıp yaşadığı vurgulandı. Hükümet Sözcüsü Piotr Müller sosyal medyadan yaptığı açıklamada "5 milyondan fazla Polonya vatandaşı hayatını kaybetti. Polonya gelişme için büyük fırsatları kaybetti. Uzmanlar, kayıpların 6,2 trilyon Polonya Zlotisi (1.3 trilyon dolar) üzerinde olduğunu tahmin ediyor. Bu kayıplar hiçbir zaman telafi edilmedi" ifadelerini kullandı.Raporun sunumuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki "Alman saldırganlığının kurbanları adalet talep ediyor. Bu nedenle Savaş Kayıpları Raporunu sunuyoruz. Bu sadece geçmişin çözümü değil, her şeyden önce Polonya'nın geleceğini sakat bırakmanın telafisi" dedi.

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Kaynak: DHA

Almanya, Polonya, Dünya, Son Dakika

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