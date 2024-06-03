Portekiz'deki Hava Gösterisinde İki Uçak Çarpışarak Patladı - Son Dakika
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Portekiz'deki Hava Gösterisinde İki Uçak Çarpışarak Patladı

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Portekiz'deki Beja Hava Gösterisi'nde iki gösteri uçağı havada çarpıştı. Çarpışma anı binlerce izleyicinin önünde gerçekleşti ve kameralar tarafından kaydedildi. Portekiz Hava Kuvvetleri, kazaya beş diğer gösteri uçağının da karıştığını ve bir pilotun yaralandığını belirtti. Kazanın ardından etkinlik iptal edildi ve 30'dan fazla acil durum aracı havaalanına yönlendirildi.

03.06.2024 10:49
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Beja Hava Gösterisi'nde yer alan iki gösteri uçağı, yere çakılmadan önce havada çarpışarak patladı. Portekiz Hava Kuvvetleri, trajik kazaya beş diğer gösteri uçağının da karıştığını ve bir pilotun yaralandığını belirtti.

Portekiz Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamada, "Hava kuvvetleri, Beja Hava Gösterisi'nde saat 16:05'te iki uçağın hava gösterisi sırasında bir kazaya maruz kaldığını üzüntüyle bildirir." dedi.

Kaza sonrası etkinlik iptal edildi ve 30'dan fazla acil durum aracı havaalanına akın etti.

Korkutucu görüntülerde, uçak grubunun formasyon halinde gökyüzünde süzülürken, bir uçağın kontrolünü kaybedip diğer beş uçağa doğru yükseldiği anlar yakalandı. Uçaklardan birine çarptıktan sonra yükselmeye devam eden uçak, dramatik bir şekilde yere doğru düşmeye başladı.

Dehşete kapılan izleyicilerin "oh hayır, oh hayır" diye bağırdığı duyulurken, uçağın yere çarpmasıyla dev bir ateş topu oluştu.

Uçağın, kuyruğunda oluşan ciddi hasar nedeniyle kontrolünü kaybettiği ve düştüğü bildirildi. Ölen pilotun İspanyol uyruklu olduğu açıklandı.

Portekiz Hava Kuvvetleri, "Hava Kuvvetleri, bu kayıp saatinde ailesine, arkadaşlarına ve tanıdıklarına en derin taziyelerini sunar." dedi.

Çarpışmaya maruz kalan diğer uçağın da yere doğru düştüğü görüldü, ancak yerel medyaya göre felaketten kaçınarak başarılı bir şekilde iniş yaptı.

Her iki uçağın da hava gösterilerinde kullanılan İspanyol ve Portekiz Yakstars formasyon ekiplerine ait Yakovlev Yak-52 uçakları olduğu bildirildi.

Etkinlik, Hava Kuvvetleri'nin 72. yıl dönümünü kutluyordu ve hafta sonu boyunca yaklaşık 100.000 ziyaretçinin katılması bekleniyordu.

Kaza, Kamu Güvenlik Polisi, Savcılık Ofisi ve Uçak ve Demiryolu Kazalarını Önleme ve Araştırma Ofisi tarafından soruşturulmaya başlandı.

Portekiz'in Beja Hava Gösterisi'nde iki gösteri uçağının havada çarpışması sonucu bir kişi öldü
Portekiz'in Beja Hava Gösterisi'nde iki gösteri uçağının havada çarpışması sonucu bir kişi öldü
Portekiz'in Beja Hava Gösterisi'nde iki gösteri uçağının havada çarpışması sonucu bir kişi öldü
Portekiz\'deki Hava Gösterisinde İki Uçak Çarpışarak Patladı

Portekiz, Güvenlik, Havacılık, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Portekiz'deki Hava Gösterisinde İki Uçak Çarpışarak Patladı - Son Dakika

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