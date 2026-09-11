Prenses Diana’nın “intikam elbisesi” açık artırmada: 300 bin dolara satılabilir

Prenses Diana’nın 1994 yılında giydiği ve moda tarihine “intikam elbisesi” olarak geçen ikonik siyah elbise, yaklaşık 30 yıl sonra yeniden açık artırmaya çıkıyor. Sotheby’s tarafından New York’ta satışa sunulacak elbisenin 150 bin ile 300 bin dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.

Prenses Diana'nın "intikam elbisesi" satışa çıkıyor

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin en çok konuşulan isimlerinden Prenses Diana ile özdeşleşen siyah gece elbisesi, yıllar sonra yeniden gündemde.

Christina Stambolian tarafından tasarlanan ve dünya çapında “revenge dress”, yani “intikam elbisesi” olarak bilinen kıyafet, Sotheby’s’in 9 Aralık’ta New York’ta düzenleyeceği açık artırmada satışa çıkarılacak.

Müzayede evi, elbisenin 150 bin ile 300 bin dolar arasında bir fiyata satılmasını bekliyor.

Charles'in itirafının yapıldığı gece giymişti

Prenses Diana, ikonik elbiseyi 29 Haziran 1994 tarihinde Londra’daki Serpentine Gallery’de Vanity Fair tarafından düzenlenen bağış gecesinde giymişti.

Diana’nın etkinliğe katıldığı aynı akşam, dönemin Prensi Charles’ın televizyonda yayımlanan bir belgeselde evlilikleri sırasında sadakatsiz olduğunu kabul ettiği açıklamalar gündeme gelmişti.

Diana ile Charles o sırada yaklaşık iki yıldır ayrı yaşıyordu.

Prenses Diana’nın kameraların karşısına omuzları açık, vücuda oturan siyah elbiseyle çıkması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Görüntüler kısa sürede Diana’nın en unutulmaz karelerinden biri haline geldi.

Neden "intikam elbisesi" denildi?

Basın, Diana’nın tercih ettiği kıyafeti Charles’ın açıklamalarına karşı verilmiş güçlü bir mesaj olarak yorumladı.

Bunun ardından elbise “intikam elbisesi” olarak anılmaya başladı. Diana’nın o geceki görünümü, bir ayrılık ya da kişisel kriz sonrasında kıyafet aracılığıyla özgüven ve bağımsızlık mesajı verilmesini ifade eden “revenge dressing” kavramının en bilinen örneklerinden biri oldu.

Sotheby’s Küresel Çanta ve Moda Başkanı Morgane Halimi de Diana’nın kıyafetleri yalnızca moda tercihi olarak değil, bir iletişim aracı olarak kullandığına dikkat çekti.