Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'le olan ilginç anısı: Türkiye'ye karşı çok ilgiliydi, Kur'an tilavet ettirdi - Son Dakika
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Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'le olan ilginç anısı: Türkiye'ye karşı çok ilgiliydi, Kur'an tilavet ettirdi

09.09.2022 10:54

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile bir anısını paylaşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, 14 yıl önce Türkiye'yi ziyaret eden Elizabeth'in Bursa'da Yeşil Cami ziyaretinde Kur'an tilavet ettirdiğini ve Türkiye'ye karşı çok ilgili olduğunu söyledi.

İngiltere tarihinin "en uzun süre tahta kalan hükümdarı" unvanını elde eden 96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde sonra hayatını kaybetti. Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı. Kraliçe 2. Elizabeth'in ölüm haberi tüm dünyada geniş yankı uyandırırken, Birleşik Krallık hükümdarlarının yönetim merkezi ve Londra'daki ikametgahı Buckingham Sarayı'nda bayraklar yarıya indirildi.

YENİ KRAL CHARLES OLDU

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere Kralı oldu. Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı 3. Charles tarafından yapılan açıklamayı yayımladı. Açıklamasında "Sevgili annem Majesteleri Kraliçe'nin ölümü benim için ve tüm aile bireyleri için büyük üzüntüye yol açmıştır." diyen Kral Charles, hem bir kraliçenin hem de "çok sevilen bir annenin" yasını tuttuklarını ifade etti.

İlber Ortaylı'dan Yeni Kral Charles İddiası: İsmini kullanmayabilir

İLBER ORTAYLI'DAN DİKKAT ÇEKEN 'CHARLES' İDDİASI

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından Prof. Dr. İlber Ortaylı, NTV'de hem merhum kraliçe ile anılarını hem de oğlu Prens Charles'in isim seçimini yorumladı.

İlber Ortaylı'dan Yeni Kral Charles İddiası: İsmini kullanmayabilir

"KRALİÇE KUR'AN TİLAVET ETTİRDİ"

Ünlü tarihçi 14 yıl önce Türkiye'ye gelen Kraliçe 2. Elizabeth'in Bursa gezisinde ona eşlik ettiğini anlattı. Ortaylı "Bursa'daki mihmandarı bendim. Şaşılacak derecede bilgiliydi. Baskı ve kaligrafi üzerine şaşılacak bir bilgisi vardı. Dindar birisi olduğunu biliyorduk. Bir filozofik derinliği var. Anglikan kilisesinin vasisiydi. Dinlere yakın ilgisi vardı, Kur'an tilavet ettirdi. Türkiye'ye karşı çok ilgiliydi. Protokole girenlere bir gemide resepsiyon vermişti. Orada düzenini gördük. İlginç bir şekilde eşi Edinburgh Dükü Prens Philip de esprili biriydi. Türkiye'ye yakın görüşleri vardı'' dedi.

İlber Ortaylı'dan Yeni Kral Charles İddiası: İsmini kullanmayabilir

"CHARLES'IN ÇIKIŞI İLE İLGİLİ BİR İTİRAZ VAR"

Ünlü tarihçi "Bu kralın tahta çıkışı biraz değişik. Charles'ın çıkışı ile ilgili bir itiraz var. Müslümanların, Hintlilerin ve diğer görüşlerin koruyucusu olmasını istemiyorlar. Charles açık sözlü birisi, beklenmedik çıkışları olabilir. İstanbul'a gelince 'burayı ne yaptınız?' dedi. Entelektüel bir adamdır. Arkeoloji bilgisi fazladır. Ürdün'deki bir Prens Hasan'ın bir İngiltere'deki simetrisi gibi. Prens Hasan'da doğu kilisesi üzerine bir eser yazdı. Çevre ile ilgileniyor. Asıl önemlisi tebaasına daha dengeli ve sevgiyle yaklaşıyor. 75 yaşında tahta çıkmak tarihi açıdan biraz ekşi" dedi.

İlber Ortaylı'dan Yeni Kral Charles İddiası: İsmini kullanmayabilir

"KANLI BİR HATIRAYA ATIFTAN DOLAYI İSMİNİ SEÇMEYEBİLİR"

İlber Ortaylı Charles'ın tarihteki kanlı bir olayı hatırlatarak şunları söyledi: "Her halükarda taht konseyinin kararı ve aile üyelerinin oylarını bilemeyiz. Charles ismi mi kalacak, yoksa başka bir isim mi getirilecek? 2. Charles kanlı bir şekilde tahttan indiriliyor. O nedenle bu ismi seçmeyebilir. Birkaç kralın kellesinin gittiği olmuştur. Böyle bir hatıraya atıf olmasın diye ismi değiştirilebilir."

İlber Ortaylı'dan Yeni Kral Charles İddiası: İsmini kullanmayabilir
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Son Dakika Dünya Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'le olan ilginç anısı: Türkiye'ye karşı çok ilgiliydi, Kur'an tilavet ettirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'le olan ilginç anısı: Türkiye'ye karşı çok ilgiliydi, Kur'an tilavet ettirdi - Son Dakika
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