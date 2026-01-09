Prof. Dr. Mehmet Özkan: Maduro'nun arkadaşları ABD ile işbirliği yaparsa Maduro özgürlüğüne kavuşabilir - Son Dakika
Prof. Dr. Mehmet Özkan: Maduro'nun arkadaşları ABD ile işbirliği yaparsa Maduro özgürlüğüne kavuşabilir

09.01.2026 16:53
Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. ABD'nin Venezuela operasyonunu değerlendiren Özkan, Washington'un artık "rejim değiştirme" yerine "rejim dönüştürme" stratejisi izlediğini söyledi. Trump'ın Grönland çıkışından Çin'e yönelik hazırlıklarına kadar birçok başlıkta çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haberler.com'da konuşan Prof. Dr. Mehmet Özkan, ABD'nin küresel siyasette yeni bir model denediğini belirterek, Trump yönetiminin Venezuela'da rejimi devirmekten ziyade dönüştürmeyi hedeflediğini ifade etti. Küresel güç mücadelesinde büyük ülkelerin dünyayı paylaşma sürecine girdiğini vurgulayan Özkan, Trump'ın asıl büyük savaşının Çin ile olacağını söyledi. Venezuela operasyonunun uluslararası dengeler açısından önemli bir kırılma yarattığını belirten Özkan, Grönland söylemlerinin de bu stratejinin bir parçası olduğunu dile getirdi.

Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Özkan, Suriye'den Venezuela'ya, Grönland'dan Çin'e uzanan geniş bir çerçevede ABD'nin yeni dış politika yaklaşımını değerlendirdi. Trump döneminde "rejim değiştirme" yerine "rejim dönüştürme" stratejisinin öne çıktığını vurgulayan Özkan, küresel siyasette dengelerin hızla değiştiğine dikkat çekti.

"ABD ARTIK REJİM DEĞİŞTİRMEK İSTEMİYOR, REJİM DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYOR"

Prof. Dr. Özkan, "ABD artık rejim değiştirmek istemiyor, rejim dönüştürmek istiyor" diyerek bu yaklaşımın Venezuela'da da net biçimde görüldüğünü söyledi. "ABD, Venezuela'da rejimi dönüştürmek istiyor. ABD'nin ikinci planı, bölge ülkelerinden rejim dönüştürmesine destek almak" ifadelerini kullanan Özkan, Trump'ın yeni bir model denediğini belirtti. "Trump yeni bir model deniyor, bu ABD tarihinin nadir olaylarından biridir" dedi.

"KÜRESEL SİYASETTE ARTIK BÜYÜK ÜLKELER DÜNYAYI PAYLAŞIYOR"

Küresel güç mücadelesine de değinen Özkan, "Küresel siyasette artık büyük ülkeler dünyayı paylaşıyor" ifadelerini kullandı. Trump'ın Grönland çıkışını değerlendiren Özkan, "Trump'ın Grönland konusunda başarılı olacağını düşünmüyorum" dedi. Güney Amerika ülkelerinin yaşananlardan ders çıkardığını belirten Özkan, "Güney Amerika ülkelerinin çoğu Maduro'nun başına gelenden sonra alacağı dersi almıştır" şeklinde konuştu.

"TRUMP BÜYÜK SAVAŞA, ÇİN İLE OLAN SAVAŞA HAZIRLANIYOR"

ABD'nin uzun vadeli hedeflerine de dikkat çeken Özkan, "Trump büyük savaşa, Çin ile olan savaşa hazırlanıyor" dedi. Venezuela operasyonunun sınırları zorladığını ifade eden Özkan, "Trump, Venezuela operasyonu ile dış politikanın limitlerini zorlamış durumda" değerlendirmesinde bulundu. Özkan ayrıca, "Eğer Maduro Venezuela'daki rejim dönüşümüne katkı verirse Trump, Maduro'yu affedebilir" ve "Maduro'nun arkadaşları ABD ile işbirliği yaparlarsa özgürlüğüne kavuşabilir" ifadelerini kullandı.

Politika, Eğitim, Dünya, Son Dakika

