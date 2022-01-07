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Protestoların iç çatışmaya dönüştüğü Kazakistan'da art arda 3 patlama! - Son Dakika

Protestoların iç çatışmaya dönüştüğü Kazakistan'da art arda 3 patlama!

07.01.2022 19:02

Kazakistan'da 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanırken Almatı şehrinin Türksib ilçesindeki bir mahallede art arda 3 patlama meydana geldi. Patlamaların ardından havaya keskin kimyasal koku yayıldı.

Kazakistan günlerdir, LPG fiyatlarına yapılan zamma karşı düzenlenen protestolara sahne oluyor. Hükümetin istifası ve ülke genelindeki OHAL kararı da tansiyonu düşürmeye yetmezken, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev bugün halka sesleniş konuşmasında kolluk kuvvetlerine ve orduya teröristlere karşı uyarı yapmadan öldürmek için ateş açma yetkisi verdiğini açıkladı.

26 PROTESTOCU, 18 GÜVENLİK GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Cumhurbaşkanı Tokayev'in verdiği talimatın Kazakistan'da tansiyonu yükseltmesi beklenirken, bakanlığın olaylara ilişkin paylaştığı bilanço ülkede yaşanan gerilimin vahametini bir kez daha gözler önüne serdi. 26 protestocunun öldüğü çatışmalarda 18 de güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği aktarılırken, 748 güvenlik görevlisinin ise yaralandığı bildirildi.

Protestoların iç çatışmaya dönüştüğü Kazakistan'da art arda 3 patlama! Keskin kimyasal koku yayıldı

OLAYLARIN DURULMADIĞI ALMATI'DA PEŞ PEŞE 3 PATLAMA

Tokayev'in talimatı sonrası sokak çatışmalarının yatıştırılamadığı Almatı şehrinin Türksib ilçesindeki bir mahallede art arda 3 patlamanın meydana geldiğini bildirdi. Sputnik Kazakistan muhabiri patlamayla ilgili, "Patlamaları görmedim ama duydum. İnsanlar koşuşmaya başladı. Ben de panjurları kapadım, pencereden uzaklaştım ve ışığı kapattım" dedi. Muhabir, 3 patlamanın ardından havada keskin kimyasal kokunun oluştuğu belirtildi.

Protestoların iç çatışmaya dönüştüğü Kazakistan'da art arda 3 patlama! Keskin kimyasal koku yayıldı
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Son Dakika Dünya Protestoların iç çatışmaya dönüştüğü Kazakistan'da art arda 3 patlama! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Protestoların iç çatışmaya dönüştüğü Kazakistan'da art arda 3 patlama! - Son Dakika
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