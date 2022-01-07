Protestoların iç çatışmaya dönüştüğü Kazakistan'da art arda 3 patlama!

Kazakistan günlerdir, LPG fiyatlarına yapılan zamma karşı düzenlenen protestolara sahne oluyor. Hükümetin istifası ve ülke genelindeki OHAL kararı da tansiyonu düşürmeye yetmezken, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev bugün halka sesleniş konuşmasında kolluk kuvvetlerine ve orduya teröristlere karşı uyarı yapmadan öldürmek için ateş açma yetkisi verdiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Tokayev'in verdiği talimatın Kazakistan'da tansiyonu yükseltmesi beklenirken, bakanlığın olaylara ilişkin paylaştığı bilanço ülkede yaşanan gerilimin vahametini bir kez daha gözler önüne serdi. 26 protestocunun öldüğü çatışmalarda 18 de güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği aktarılırken, 748 güvenlik görevlisinin ise yaralandığı bildirildi.
Tokayev'in talimatı sonrası sokak çatışmalarının yatıştırılamadığı Almatı şehrinin Türksib ilçesindeki bir mahallede art arda 3 patlamanın meydana geldiğini bildirdi. Sputnik Kazakistan muhabiri patlamayla ilgili, "Patlamaları görmedim ama duydum. İnsanlar koşuşmaya başladı. Ben de panjurları kapadım, pencereden uzaklaştım ve ışığı kapattım" dedi. Muhabir, 3 patlamanın ardından havada keskin kimyasal kokunun oluştuğu belirtildi.Kazakistan'da eylemciler ne istiyor? İşte protestolara son vermek için öne sürdükleri 4 talep Son Dakika: Türk Hava Yolları, mahsur kalan personeller için Kazakistan'a özel sefer düzenleyecek Son Dakika: Kazakistan'da ortalık iyice karışacak! Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ''vur'' emri verdi Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in halka sesleniş konuşmasını Rusça yapması ve Putin'e teşekkürü gündem oldu Protestoların çatışmalara dönüştüğü Kazakistan'la ilgili bomba iddia: Nursultan Nazarbayev öldü, ailesi Londra'ya kaçtı Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Ülkede anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a ulaştı! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması geldi Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden bomba iddia: Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'daki protestolarda 3 polis memurunun kafaları kesilerek infaz edildiği ortaya çıktı Kazakistan'daki protestolarda bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı arttı, güvenlik güçlerinin kafaları kesildi
Son Dakika › Dünya › Protestoların iç çatışmaya dönüştüğü Kazakistan'da art arda 3 patlama! - Son Dakika Dünya