Protestoların simgesi Maricarmen'in ölümü sonrası İspanya'da genel grev kararı alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Protestoların simgesi Maricarmen'in ölümü sonrası İspanya'da genel grev kararı alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Protestoların simgesi Maricarmen\'in ölümü sonrası İspanya\'da genel grev kararı alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

70 yıldır yaşadığı evden tahliye edilen ve konut protestolarının simgesi haline gelen 87 yaşındaki Maricarmen Abascal hayatını kaybetti. Ölümünün ardından ülkenin en büyük iki sendikası UGT ve CCOO, konut krizi nedeniyle 11 Kasım'da ülke çapında genel greve gidileceğini duyurdu.

(ANKARA) - İspanya'da 70 yıldır yaşadığı evden tahliye edilmesinin ardından ülke çapındaki konut protestolarının sembolü haline gelen 87 yaşındaki Maricarmen Abascal hayatını kaybetti. Abascal'ın ölümünün ardından protestolar yeniden hareketlenirken, İspanya'nın en büyük iki sendikası konut krizi nedeniyle 11 Kasım'da ülke çapında genel greve gitme kararı aldı. Grev, İspanya'nın en büyük iki sendikasının 14 yıl sonra birlikte desteklediği ilk genel grev olacak.

İspanya kamuoyunda "Maricarmen" adıyla konut krizi protestolarının simgesi haline gelen Maria del Carmen Abascal, 87 yaşında hayatını kaybetti. Abascal Madrid'in Retiro semtindeki evinde yaklaşık 70 yıldır yaşıyordu. Binanın uluslararası bir yatırım fonu tarafından satın alınmasının ardından kirası yüzde 200'den fazla artırılarak aylık yaklaşık 1880 dolara çıkarıldı. Kirayı karşılayamayan Abascal, daha önce üç kez engellenen tahliye girişiminin ardından 23 Eylül'de dördüncü girişimde evinden çıkarıldı.

Tahliye sırasında sedyeyle evinden çıkarılan Abascal daha sonra hastaneye kaldırıldı. Tepkilerin büyümesinin ardından yatırım fonu ve yetkililer arasında, Abascal'ın evine dönmesine olanak sağlayacak bir anlaşmaya varıldı. Ancak Madrid Kiracılar Sendikası, Abascal'ın ölümünün ardından yaptığı açıklamada, çözümün "çok geç" geldiğini belirterek, yaşananların tamamen önlenebilir olduğunu savundu.

Abascal'ın tahliyesinin ardından Madrid Kiracılar Sendikası'nın çağrısıyla başkentteki Puerta del Sol Meydanı'nda başlayan eylem ve kamp protestolarına on binlerce kişi katıldı. Gösteriler daha sonra İspanya'nın onlarca kentine yayıldı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Abascal'ın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Sanchez, "Maricarmen'in ailesine ve sevdiklerine tüm sevgimi gönderiyorum. Bugün bu kaybı kendi kaybımız gibi hisseden hepimize de sarılıyorum" ifadelerini kullandı.

14 YIL SONRA ORTAK GENEL GREV

Abascal'ın ölümünün ardından, İspanya'nın en büyük iki sendikası İşçi Genel Birliği (UGT) ve İşçi Komisyonları (CCOO), konut krizi nedeniyle 11 Kasım'da ülke çapında genel greve gidileceğini duyurdu. Sendikalar, daha yüksek ücretler, insana yakışır konut ve enflasyon karşısında fiyatların kontrol altına alınması talepleriyle halkı harekete geçmeye çağırdı.

Konut fiyatlarındaki hızlı artış, ülkedeki konut açığı ve tahliyeler, son haftalarda İspanya siyasetinin başlıca gündemlerinden biri haline geldi. İspanya Merkez Bankası'na göre ülkede yaklaşık 750 bin konutluk açık bulunuyor ve bu sayının 2028'e kadar 1 milyonu aşması bekleniyor. İspanya Gençlik Konseyi'nin verilerine göre ise ortalama 1176 avroluk kira, ülkedeki gençlerin ortalama aylık gelirinin yüzde 98,7'sine karşılık geliyor.

KONUT KRİZİ ERKEN SEÇİME GÖTÜRDÜ

Sanchez'in sol azınlık hükümeti geçen hafta konut krizine karşı hazırladığı kiracıları koruyan acil önlemleri parlamentodan geçiremedi. Hükümetin aldığı yenilgi ve ülke çapında büyüyen protestoların ardından Sanchez, parlamentoyu feshederek 29 Kasım'da erken seçime gidileceğini açıkladı. Hükümet, erken seçim kararı alınmasından sonra geçici parlamentoda reddedilen düzenlemelerin bir kısmını önceki gün kabul etti.

Kaynak: ANKA
İspanyaEkonomiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gaziantep’te zincir markette kadın kasiyere dehşeti yaşattı Gaziantep'te zincir markette kadın kasiyere dehşeti yaşattı
Öğretmen diye sınıfa girdi, gerçek ortaya çıkınca gözaltına alındı Öğretmen diye sınıfa girdi, gerçek ortaya çıkınca gözaltına alındı
TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ’a AK Parti’den yeni görev TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ'a AK Parti'den yeni görev
Bankacılıkta yeni dönem: Limitler iki katına çıkarıldı Bankacılıkta yeni dönem: Limitler iki katına çıkarıldı
AK Partili Özlem Zengin’den ’fon krizi’ çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum AK Partili Özlem Zengin'den 'fon krizi' çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum
Organize İşer galasına damga vurdu: Kıvanç Tatlıtuğ’dan rol arkadaşlarına dikkat çeken jest Organize İşer galasına damga vurdu: Kıvanç Tatlıtuğ'dan rol arkadaşlarına dikkat çeken jest
09:45
Suriye Ulaştırma Bakanı’nın kalite testi olay oldu
Suriye Ulaştırma Bakanı'nın kalite testi olay oldu
09:41
Fon krizinde Bülent Turan’dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin
Fon krizinde Bülent Turan'dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin
09:29
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı
Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
09:19
İstanbul’da 7 katlı binanın çökme anı kamerada
İstanbul'da 7 katlı binanın çökme anı kamerada
09:06
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak
09:00
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 10:08:12. #7.13#
SON DAKİKA: Protestoların simgesi Maricarmen'in ölümü sonrası İspanya'da genel grev kararı alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei