Protestoların simgesi Maricarmen\'in ölümü sonrası İspanya\'da genel grev kararı alındı

(ANKARA) - İspanya'da 70 yıldır yaşadığı evden tahliye edilmesinin ardından ülke çapındaki konut protestolarının sembolü haline gelen 87 yaşındaki Maricarmen Abascal hayatını kaybetti. Abascal'ın ölümünün ardından protestolar yeniden hareketlenirken, İspanya'nın en büyük iki sendikası konut krizi nedeniyle 11 Kasım'da ülke çapında genel greve gitme kararı aldı. Grev, İspanya'nın en büyük iki sendikasının 14 yıl sonra birlikte desteklediği ilk genel grev olacak.

İspanya kamuoyunda "Maricarmen" adıyla konut krizi protestolarının simgesi haline gelen Maria del Carmen Abascal, 87 yaşında hayatını kaybetti. Abascal Madrid'in Retiro semtindeki evinde yaklaşık 70 yıldır yaşıyordu. Binanın uluslararası bir yatırım fonu tarafından satın alınmasının ardından kirası yüzde 200'den fazla artırılarak aylık yaklaşık 1880 dolara çıkarıldı. Kirayı karşılayamayan Abascal, daha önce üç kez engellenen tahliye girişiminin ardından 23 Eylül'de dördüncü girişimde evinden çıkarıldı.

Tahliye sırasında sedyeyle evinden çıkarılan Abascal daha sonra hastaneye kaldırıldı. Tepkilerin büyümesinin ardından yatırım fonu ve yetkililer arasında, Abascal'ın evine dönmesine olanak sağlayacak bir anlaşmaya varıldı. Ancak Madrid Kiracılar Sendikası, Abascal'ın ölümünün ardından yaptığı açıklamada, çözümün "çok geç" geldiğini belirterek, yaşananların tamamen önlenebilir olduğunu savundu.

Abascal'ın tahliyesinin ardından Madrid Kiracılar Sendikası'nın çağrısıyla başkentteki Puerta del Sol Meydanı'nda başlayan eylem ve kamp protestolarına on binlerce kişi katıldı. Gösteriler daha sonra İspanya'nın onlarca kentine yayıldı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Abascal'ın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Sanchez, "Maricarmen'in ailesine ve sevdiklerine tüm sevgimi gönderiyorum. Bugün bu kaybı kendi kaybımız gibi hisseden hepimize de sarılıyorum" ifadelerini kullandı.

14 YIL SONRA ORTAK GENEL GREV

Abascal'ın ölümünün ardından, İspanya'nın en büyük iki sendikası İşçi Genel Birliği (UGT) ve İşçi Komisyonları (CCOO), konut krizi nedeniyle 11 Kasım'da ülke çapında genel greve gidileceğini duyurdu. Sendikalar, daha yüksek ücretler, insana yakışır konut ve enflasyon karşısında fiyatların kontrol altına alınması talepleriyle halkı harekete geçmeye çağırdı.

Konut fiyatlarındaki hızlı artış, ülkedeki konut açığı ve tahliyeler, son haftalarda İspanya siyasetinin başlıca gündemlerinden biri haline geldi. İspanya Merkez Bankası'na göre ülkede yaklaşık 750 bin konutluk açık bulunuyor ve bu sayının 2028'e kadar 1 milyonu aşması bekleniyor. İspanya Gençlik Konseyi'nin verilerine göre ise ortalama 1176 avroluk kira, ülkedeki gençlerin ortalama aylık gelirinin yüzde 98,7'sine karşılık geliyor.

KONUT KRİZİ ERKEN SEÇİME GÖTÜRDÜ

Sanchez'in sol azınlık hükümeti geçen hafta konut krizine karşı hazırladığı kiracıları koruyan acil önlemleri parlamentodan geçiremedi. Hükümetin aldığı yenilgi ve ülke çapında büyüyen protestoların ardından Sanchez, parlamentoyu feshederek 29 Kasım'da erken seçime gidileceğini açıkladı. Hükümet, erken seçim kararı alınmasından sonra geçici parlamentoda reddedilen düzenlemelerin bir kısmını önceki gün kabul etti.