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Putin, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıdı - Son Dakika

Putin, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıdı

21.02.2022 23:15
Putin, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda Rus ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını resmen tanıdığını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda Rus ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını resmen tanıdığını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO ve ABD'yi Ukrayna üzerinde egemenlik kurduğunu ve Batı'nın bir 'kolonisi' haline geldiğini ifade etti. Putin, Ukrayna'nın doğusunda Rus ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını resmen tanıdığını açıkladı.

BORRELL: AB VE ORTAKLARI KARARLILIKLA TEPKİ GÖSTERECEKTİRPutin'in söz konusu kararı açıklamasının ardından Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölgenin tanınması, uluslararası hukukun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve Minsk anlaşmalarının açık bir ihlalidir. AB ve ortakları, Ukrayna ile dayanışma içinde birlik, kararlılık ve kararlılıkla tepki gösterecek" dedi.

Söz konusu kararın ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de aynı cümlelerle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.


Putin, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıdı
Putin, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıdı
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Vladimir Putin, Ukrayna, Luhansk, Donetsk, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Putin, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıdı - Son Dakika Dünya


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