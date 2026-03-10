Putin ve Trump'tan İran Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Putin ve Trump'tan İran Görüşmesi

Putin ve Trump\'tan İran Görüşmesi
10.03.2026 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Putin ve Trump, İran durumu ve Ukrayna krizi üzerine telefonla görüşme gerçekleştirdi.

KREMLİN Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinde, İran'la ilgili durumu ele aldıklarını bildirdi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD tarafının talebi üzerine Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleştiğini belirtti.

Görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğünü ve yapıcı olduğunu vurgulayan Uşakov, iki liderin uluslararası meseleleri ele aldıklarını kaydetti. Uşakov, "Görüşmede, İran ile ilgili durum ve ABD temsilcilerinin katılımıyla Ukrayna krizine ilişkin yürütülen üçlü müzakere süreci istişare edildi. Putin, Basra Körfezi ülkelerinin liderleri, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve diğer ülke liderleri ile gerçekleştirdiği temaslardan yola çıkarak, İran meselesinin siyasi diplomatik çözümüne ilişkin bazı görüşlerini paylaştı. Trump da ABD ve İsrail'in operasyonu bağlamında gelişen duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu konuda, oldukça kapsamlı ve faydalı görüş alışverişi gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Ukrayna, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin ve Trump'tan İran Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amatör maçta VAR sistemi uygulanıyor Amatör maçta VAR sistemi uygulanıyor
Çin-Rusya yolcu treni seferleri 6 yıl aradan sonra yeniden başladı Çin-Rusya yolcu treni seferleri 6 yıl aradan sonra yeniden başladı
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı
Zonguldak’ta ’Kirpi Ahmet’ cinayeti iddianamesi hazırlandı: 2’si tutuklu 4 şüpheliye müebbet istemi Zonguldak'ta 'Kirpi Ahmet' cinayeti iddianamesi hazırlandı: 2'si tutuklu 4 şüpheliye müebbet istemi
Türkiye’den Mücteba Hamaney’in seçilmesine ilk yorum Türkiye'den Mücteba Hamaney'in seçilmesine ilk yorum

10:41
Bayram öncesi havalara uçacaklar Fenerbahçe’den çalışanlarına dev promosyon
Bayram öncesi havalara uçacaklar! Fenerbahçe'den çalışanlarına dev promosyon
10:35
Azerbaycan’dan İsrail’i çıldırtacak hamle
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle
10:28
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı Avukatlardan yumruklu protesto
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı! Avukatlardan yumruklu protesto
10:07
MSB: Malatya’ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
09:59
Kim’i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak
Kim'i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak
09:45
Pompa çıldırdı Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam
Pompa çıldırdı! Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 10:51:25. #7.13#
SON DAKİKA: Putin ve Trump'tan İran Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.