Rapor: Dünya Genelindeki Tüketiciler Mobil Oyunlara İlk Çeyrekte 22 Milyar ABD Doları Harcadı - Son Dakika
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Rapor: Dünya Genelindeki Tüketiciler Mobil Oyunlara İlk Çeyrekte 22 Milyar ABD Doları Harcadı

06.04.2022 09:31
Rapor: Dünya Genelindeki Tüketiciler Mobil Oyunlara İlk Çeyrekte 22 Milyar ABD Doları Harcadı

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) — Küresel uygulama pazarı veri sağlayıcısı Data.ai'nin verilerine göre, mobil oyunlara yapılan toplam harcama, dünya genelinde Ocak-Mart döneminde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 42'lik artışla 22 milyar ABD dolarına ulaştı. Rapora göre Çin, ABD ve Japonya, App Store ve Google Play'de tüketici harcamalarında dünyanın en büyük pazarları oldu. Raporda, harcamalarda en […]

Rapor: Dünya Genelindeki Tüketiciler Mobil Oyunlara İlk Çeyrekte 22 Milyar ABD Doları Harcadı

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) — Küresel uygulama pazarı veri sağlayıcısı Data.ai'nin verilerine göre, mobil oyunlara yapılan toplam harcama, dünya genelinde Ocak-Mart döneminde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 42'lik artışla 22 milyar ABD dolarına ulaştı. Rapora göre Çin, ABD ve Japonya, App Store ve Google Play'de tüketici harcamalarında dünyanın en büyük pazarları oldu. Raporda, harcamalarda en fazla artışın Asya Pasifik bölgesindeki tüketicilerin iOS cihazlarında görüldüğü ifade edilerek, harcamaların bu senenin ilk çeyreğinde çeyrek bazında yüzde 10 arttığı da kaydedildi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Nisan, Ocak, Mart, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Rapor: Dünya Genelindeki Tüketiciler Mobil Oyunlara İlk Çeyrekte 22 Milyar ABD Doları Harcadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rapor: Dünya Genelindeki Tüketiciler Mobil Oyunlara İlk Çeyrekte 22 Milyar ABD Doları Harcadı - Son Dakika
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