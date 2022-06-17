Revlon: 90 yıllık kozmetik şirketi ABD'de iflas başvurusunda bulundu - Son Dakika
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BBC

Revlon: 90 yıllık kozmetik şirketi ABD'de iflas başvurusunda bulundu

17.06.2022 13:41
Revlon: 90 yıllık kozmetik şirketi ABD'de iflas başvurusunda bulundu

Kozmetik şirketi Revlon, ABD'de iflas başvurusunda bulundu.

Kozmetik şirketi Revlon, ABD'de iflas başvurusunda bulundu. Şirket yetkilileri, ürünleri için gerekli hammaddelerin tedarik zincirinde kesintiler yaşandığını ve fiyatların yükseldiğini söyledi.

90 yıldır faaliyet gösteren ABD merkezli şirket, bir süredir tedarikçilerine ödeme yapmakta zorlandığını, enflasyon ve işgücü sıkıntısıyla mücadele ettiğini belirtti.

Açıklamanın ardından hisseleri yüzde 13'e yakın değer kaybeden Revlon, günlük operasyonlarını desteklemek için 575 milyon dolar kredi almak istiyor.

Şirketin Yeniden Yapılandırma Başkanı Robert Caruso, "Revlon'un tek ruju için 35-40 arasında hammade gerekiyor, bunlar olmadan ürünün tamamlanıp satışa sunulması mümkün değil" diyor.

Elizabeth Arden, Almay ve Cutex gibi markaların da sahibi olan şirket, son yıllarda Rihanna ve Kylie Jenner gibi ünlü isimlerin tanıtımını yaptığı yeni markaların yarattığı rekabet ile baş etmeye çalışıyor.

Bölüm 11'i göstererek iflas koruma başvurusunda bulunan şirket, kreditörlerine olan borçlarını ödemek için bir yol haritası çizene kadar faaliyetlerini aynı şekilde yürütmeye devam edebilecek.

Şirketin kararıyla ilgili açıklama yapan Revlon Başkanı ve Genel Müdürü Debra Perelman, "Bu sayede önümüzdeki süreç için bir eylem planı oluşturana kadar müşterilerimize yıllardır sunduğumuz ürünleri sağlamaya devam edebileceğiz" dedi.

Diğer taraftan New York Borsası, Perşembe gününden itibaren şirketin hisselerini kaldırmaya başladığını belirtti.

Revlon'un Mart 2022'de tedarikçilerine 3,3 milyar dolarlık borcu bulunuyordu.

İlk ürünü ojeydi

Revlon, 1932 yılında Charles ve Joseph Revson kardeşleri ile Charles Lachman tarafından kuruldu, ve ilk etapta oje satarak faaliyetlerine başladı.

Şirket, 1950'li yılların ortasında uluslararası bir marka haline gelmişti.

Revlon, 1985 yılında milyarder iş insanı Ronald Releman'ın sahibi olduğu MacAndrews & Forbes şiketi tarafından satın alındı. Kozmetik şirketi bugünlerde 150'den fazla ülkede satış yapıyor.

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Kaynak: BBC

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