Riyad Havalimanı'na düzenlenen saldırıda Pakistanlı 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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Riyad Havalimanı'na düzenlenen saldırıda Pakistanlı 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

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Riyad Havalimanı\'na düzenlenen saldırıda Pakistanlı 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
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GACA, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda Pakistan uyruklu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar hastanelere sevk edildi, havalimanında hasar oluştu.

SUUDİ Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda Pakistan uyruklu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA) tarafından yapılan açıklamada, dün başkent Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırıya ilişkin detaylar paylaşıldı. Açıklamada, saldırı sonucu Pakistan uyruklu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralanan 11 kişinin gerekli tıbbi bakımın sağlanması amacıyla derhal çeşitli hastanelere sevk edildiği aktarıldı.

Saldırının havalimanında hasara da yol açtığı belirtilirken, oluşan hasarın boyutuna ilişkin tespit çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Yemen'deki Husiler, son günlerde söz konusu havalimanını tekrar eden saldırılarla hedef almayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA
HavacılıkPakistanPolitikaYemenRiyadDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Riyad Havalimanı'na düzenlenen saldırıda Pakistanlı 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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