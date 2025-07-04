Roma\'da Akaryakıt İstasyonunda Patlama

ROMA'da bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada en az 9 kişinin yaralandığı bildirildi.
İtalya'nın başkenti Roma'nın güneydoğusundaki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamada, 8 polis memuru ve 1 itfaiye görevlisi de dahil olmak üzere en az 9 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Patlamanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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