Rubio: Çin ile Çatışma Durumları Olabilir

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "ABD'nin çıkarlarıyla Çin'in çıkarlarının çatışacağı durumlar olabilir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde, Çin ziyaretinde Başkan Donald Trump'a eşlik eden Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yola çıkmadan Amerikan basınına verdiği röportaj yayımlandı. Çin'i, ABD'nin 'en büyük jeopolitik düşmanı' olarak görüp görmediği sorusunu Rubio, "Bu hem jeopolitik olarak en büyük siyasi zorluğumuz hem de yönetmemiz gereken en önemli ilişki. Büyük ve güçlü bir ülke. Büyümeye devam edecek" diye yanıtladı.

Rubio, ABD'nin çıkarlarıyla Çin'in çıkarlarının çatışacağı durumlar olabileceğini belirterek, "Savaşları önlemek, dünyada barış ve istikrarı korumak için bunları yönetmek zorunda kalacağız. Çin ile bazı iş birliği alanları da olabilir ve bunlardan da uzaklaşmamaya özen göstermek istiyoruz. ABD, ticaret konusunda Çin'e veya herhangi bir ülkeye bağımlı olamayacak ancak Çin, dünyanın yüzde 100 oranında kendilerine bağımlı olmasını istiyor" ifadelerini kullandı.