Rus profesörden bomba Prigojin iddiası: Hayatta ve intikamını planlıyor - Son Dakika

Rus profesörden bomba Prigojin iddiası: Hayatta ve intikamını planlıyor

Son Güncelleme: 30.08.2023 12:32

Rusya'da ''Komplo teorileriyle'' tanınan siyaset bilimci Valery Solovey, Wagner lideri Prigojin ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Prigojinin ölmediğini uçak kazasında dublörünü kullandığını belirten Solovey, Prigojin'in intikam alabileceğini söyledi.

Paralı asker grubu Wagner'in kurucusu ve lideri Yevgeni Prigojin'in geçen hafta yolculuk ettiği uçağın düşmesiyle birlikte 10 kişiyle ölmesi tartışma konusu olmaya devam ediyor. Prigojin'in ölmediğine yönelik iddialara bir yenisi daha eklendi. Rusya'da "Komplo teorisyeni" olarak da bilinen siyaset bilimci Valery Solovey, Prigojin'in uçakta dublörünü kullandığını ve hayatta olduğunu öne sürdü. Rus uzman, Putin'in de bu durumun farkında olduğunu iddia ederek Prigojin'in intikam alabileceğini dile getirdi. Sosyal medyada paylaşılan ve Prigojin'in dublörüne ait olduğu söylenen pasaport söz konusu iddiayı güçlendirdi.

"ENKAZDA PRİGOJİN'İN DNA'SI BULUNMADI"

Moskova'nın önemli kurumlarından Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün eski profesörü olan ve çok sayıda casus ve diplomat yetiştiren Dr. Solovey, "Rus yetkililer enkaz alanında Prigojin'in DNA'sını bulmadı. Uçak içeriden patlamadı" ifadesini kullandı.

1.7 MİLYAR DOLARLIK BİTCOİN

Prigojin'in 1.7 milyar dolarlık Bitcoin'e erişimi olduğunu hatırlatan Solovey, Prigojin'in bunu tekrar saldırmak için kullanacağını da öne sürdü.

Rus profesörden bomba Prigojin iddiası: Hayatta ve intikamını planlıyor

DUBLÖRÜN PASAPORTU PAYLAŞILDI

Sosyal medyada da Prigojin'in dublörüne ait olduğu belirtilen pasaportlar ve görüntüler paylaşıldı. Prigojin'in Afrika ve Orta Doğu'da sık sık peruk ve takma sakal kullanarak yaşadığı hatırlatıldı. Rusya'da yaygın olarak kullanılan sosyal paylaşım platformu Telegram'da yapılan bir ankete katılanların yüzde 38'i Prigojin'in halen hayatta olduğunu düşünüyor.

Rus profesörden bomba Prigojin iddiası: Hayatta ve intikamını planlıyor

NE OLMUŞTU?

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, geçen hafta ülkenin Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu açıklamıştı. Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemlerince düşürüldüğü öne sürülmüştü.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Wagner, 3. Sayfa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus profesörden bomba Prigojin iddiası: Hayatta ve intikamını planlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus profesörden bomba Prigojin iddiası: Hayatta ve intikamını planlıyor - Son Dakika
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