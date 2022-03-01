Rusya, 65 Km'lik ölüm konvoyuyla başkent Kiev'i zorluyor: Reuters duyurdu - Son Dakika
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Rusya, 65 Km'lik ölüm konvoyuyla başkent Kiev'i zorluyor: Reuters duyurdu

01.03.2022 08:39
Rusya, 65 Km'lik ölüm konvoyuyla başkent Kiev'i zorluyor: Reuters duyurdu

Rusya Ukrayna Savaşı şiddetlenerek devam ederken gelen son dakika haberine göre 65 kilometrelik bir alana yayılan Rus konvoyu Kiev'e doğru yola çıktı. Reuters yeni saldırıyı duyururken Ukrayna'nın belli noktalarda konvoya müdahale için hazırlık yaptığı da aktarıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar 6. gününe girerken uluslararası haber ajanslarının doğruladığı bir gelişme bugüne damga vuracak.

Rusya, 65 Km'lik ölüm konvoyuyla başkent Kiev'i zorluyor: Reuters duyurdu

Buna göre tam 65 kilometrelik bir alana yayılan Rusya Ordusu konvoyu Kiev'e doğru ilerliyor. Kentte çatışmalar devam ederken ve hava saldırıları sürerken Rusya bu konvoy ile Kiev'i tamamen kontrol altına almayı hedefliyor.

SİVİL ÖLÜMLER ARTIYOR

Kiev'de gece boyu bombardıman devam ederken Ukrayna İçişleri Bakanı onlarca sivilin öldüğünü duyurdu. Ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba da Rusya Ukrayna savaşında Rusya'nın durdurulması için çok daha fazla yardıma ihtiyaç olduğunu, durumun dramatik bir hal aldığını aktardı.

Rusya, 65 Km'lik ölüm konvoyuyla başkent Kiev'i zorluyor: Reuters duyurdu

Ukrayna'da şimdiden yarım milyona yakın mülteci söz konusu iken İçişleri ve Dışişleri Bakanı onlarca sivilin daha Rusya saldırılarında hayatını kaybettiğini duyurdu.

1 MART SABAHI BÖYLE BAŞLADI

Kiev'de bu sabah da daha öncekiler gibi gün aydınlanırken çatışma sesleri yükselmeye başladı. Sokaklarda sıcak çatışmalar yaşanırken sığınaklara inilmesi için uyarı niteliği taşıyan sirenler çalıyor.

Reuters haber ajansı Rusya Ukrayna savaş bölgesinden duyurduğu haberde Rusya'nın hava ve karadan kuşatma altına aldığı Başkent Kiev'i düşürmek için bir konvoy yola çıkardığını aktardı. Son dakika haberine göre Rusya'nın Kiev için çıkardığı konvoyun genişliği 65 kilometreyi buluyor.

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Son Dakika Dünya Rusya, 65 Km'lik ölüm konvoyuyla başkent Kiev'i zorluyor: Reuters duyurdu - Son Dakika


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