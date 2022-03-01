Rusya, 65 Km'lik ölüm konvoyuyla başkent Kiev'i zorluyor: Reuters duyurdu - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar 6. gününe girerken uluslararası haber ajanslarının doğruladığı bir gelişme bugüne damga vuracak.

Buna göre tam 65 kilometrelik bir alana yayılan Rusya Ordusu konvoyu Kiev'e doğru ilerliyor. Kentte çatışmalar devam ederken ve hava saldırıları sürerken Rusya bu konvoy ile Kiev'i tamamen kontrol altına almayı hedefliyor.

SİVİL ÖLÜMLER ARTIYOR

Kiev'de gece boyu bombardıman devam ederken Ukrayna İçişleri Bakanı onlarca sivilin öldüğünü duyurdu. Ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba da Rusya Ukrayna savaşında Rusya'nın durdurulması için çok daha fazla yardıma ihtiyaç olduğunu, durumun dramatik bir hal aldığını aktardı.

Ukrayna'da şimdiden yarım milyona yakın mülteci söz konusu iken İçişleri ve Dışişleri Bakanı onlarca sivilin daha Rusya saldırılarında hayatını kaybettiğini duyurdu.

1 MART SABAHI BÖYLE BAŞLADI

Kiev'de bu sabah da daha öncekiler gibi gün aydınlanırken çatışma sesleri yükselmeye başladı. Sokaklarda sıcak çatışmalar yaşanırken sığınaklara inilmesi için uyarı niteliği taşıyan sirenler çalıyor.

Reuters haber ajansı Rusya Ukrayna savaş bölgesinden duyurduğu haberde Rusya'nın hava ve karadan kuşatma altına aldığı Başkent Kiev'i düşürmek için bir konvoy yola çıkardığını aktardı. Son dakika haberine göre Rusya'nın Kiev için çıkardığı konvoyun genişliği 65 kilometreyi buluyor.