Rusya: Azovstal'da ateşkesi bozan Ukrayna güçlerine saldırı başlattık - Son Dakika
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Rusya: Azovstal'da ateşkesi bozan Ukrayna güçlerine saldırı başlattık

03.05.2022 17:33

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken kritik öneme sahip Mariupol'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'de Azovstal Metalürji Fabrikası'nda tahliyeler sebebiyle uygulanan ateşkesi ihlal eden Ukrayna güçlerine yönelik saldırı başlattıklarını açıkladı.

Rusça yayın yapan Ria haber ajansına göre, Rusya Savunma Bakanlığı basın servisi yetkilisi Vadim Astafyev, yaptığı açıklamada, fabrika sahasında bulunan Ukrayna ordusu ve Azov taburu mensuplarının sivillerin tahliyesi için ateşkesin uygulandığı sessizlik rejimini silahlı çatışma için kullandığını öne sürdü.

RUS ORDUSU İMHA ETMEYE BAŞLADI

Astafyev, "Fabrika sahasındaki bodrumlardan çıktılar, sahada ve fabrikanın binalarında atış pozisyonuna geçtiler. Rus ordusu ve (sözde) Donetsk Halk Cumhuriyeti birlikleri obüs ve uçak kullanarak bu atış pozisyonlarını imha etmeye başladı." diye konuştu.

Azovstal fabrika sahasından silah seslerinin geldiği ve sahadan duman yükseldiği belirtiliyor.

Rusya Azovstal'da ateşkesi bozduklarını iddia ettiği Ukrayna güçlerine saldırı başlattı


SİVİLLERİN ÇIKMASI İÇİN TAHLİYE KORİDORU OLUŞTURULMUŞTU

Geçen hafta sonu Azovstal Fabrikası'ndan sivillerin tahliyesi için Rus ordusu sessizlik rejimi ilan ederek çatışmaları durdurmuş ve sivillerin çıkması için tahliye koridoru oluşturmuştu. Tahliye operasyonuna Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü mensupları da katılmış, 100'den fazla sivil fabrikadan çıkarılak güvenli yerlere götürülmüştü.

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Ukrayna, Fabrika, Rusya, Rus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Rusya: Azovstal'da ateşkesi bozan Ukrayna güçlerine saldırı başlattık - Son Dakika


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