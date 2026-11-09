Rusya, COP31\'de ayrı BRICS iklim müzakere grubu oluşturmayı hedefliyor

(ANTALYA) - Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, BRICS ülkelerinin Birleşmiş Milletler (BM) iklim müzakerelerinde daha etkin rol üstlenmesini istediklerini belirterek, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında ayrı bir BRICS müzakere grubu oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

Reşetnikov, Rus haber ajansı Interfax'a verdiği röportajda, Antalya'da başlayan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) Rusya'nın önceliklerini değerlendirdi.

BRICS ülkeleri arasında iklim müzakerelerine ilişkin koordinasyonun güçlendirilmesine önem verdiklerini belirten Reşetnikov, Rusya'nın BRICS dönem başkanlığı sırasında İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Temas Grubu'nun kurulmasına öncülük ettiğini söyledi.

Reşetnikov, "Bir sonraki adım, UNFCCC müzakere süreci içerisinde ayrı bir BRICS müzakere grubu oluşturmak. BRICS ülkelerinin küresel iklim kurallarına yalnızca uyum sağlamakla kalmayıp bu kuralların şekillendirilmesinde de daha aktif rol oynamasını istiyoruz" dedi.

Etiyopya'da gelecek yıl düzenlenecek COP32'ye de değinen Reşetnikov, Antalya'daki konferans sırasında Etiyopyalı yetkililerle COP32 hazırlıklarını ve BRICS kapsamındaki işbirliğini ele alacaklarını bildirdi.

RUSYA, FOSİL YAKITLARDAN ÇIKIŞ İÇİN ORTAK TAKVİME KARŞI

Rusya'nın COP31'de savunacağı temel ilkelerden birinin "teknolojik tarafsızlık" olduğunu belirten Reşetnikov, ülkelerin enerji dönüşümünde farklı teknolojilerden yararlanabilmesi gerektiğini söyledi. Nükleer enerji, doğal gaz, hidroelektrik, yenilenebilir enerji ve karbon yakalama teknolojilerinin emisyonların azaltılmasında rol oynayabileceğini ifade eden Reşetnikov, "İklim politikasını, her ülkeye hangi yakıtlardan hangi tarihte vazgeçmesi gerektiğini söyleyen evrensel bir talimatlar bütününe dönüştürme girişimlerine karşı çıkıyoruz. Rusya, ada devletleri, hızla büyüyen Asya ekonomileri ve Afrika ülkeleri kaçınılmaz olarak farklı kalkınma yolları izleyecek" dedi.

Reşetnikov, iklim hedeflerinin ülkelerin ekonomik koşulları, enerji arz güvenliği ve kalkınma öncelikleri dikkate alınarak uygulanması gerektiğini savundu.

AB'NİN KARBON SINIR DÜZENLEMESİNE TEPKİ

Rusya'nın COP31 gündemindeki bir diğer önceliğinin iklim politikaları ile uluslararası ticaret arasındaki ilişki olduğunu belirten Reşetnikov, Avrupa Birliği'nin (AB) Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nı eleştirdi.

Reşetnikov, AB'nin düzenlemeyi karbon kaçağını önleme aracı olarak sunduğunu ancak bunun diğer ülkelerin üreticileri üzerinde ilave maliyet yarattığını savundu.

Söz konusu düzenleme, AB'ye ithal edilen demir-çelik, alüminyum ve gübre gibi ürünlerin üretimi sırasında ortaya çıkan karbon emisyonlarına ek maliyet getirerek, AB dışındaki üreticilerin daha gevşek iklim kurallarından kaynaklanan rekabet avantajını azaltmayı amaçlıyor.

Rusya'nın düzenlemeye karşı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde başlattığı hukuki sürece de değinen Reşetnikov, 25 Eylül'de uyuşmazlığı inceleyecek panelin oluşturulduğunu, aralarında Brezilya, Hindistan, ABD ve Japonya'nın da bulunduğu 20'den fazla ülkenin sürece katıldığını söyledi. Reşetnikov, "İklim politikasının yeni bir korumacılık biçimine dönüşmemesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

GELİŞMİŞ ÜLKELERE İKLİM FİNANSMANI ÇAĞRISI

İklim değişikliğine uyum çalışmalarının da Rusya'nın COP31 öncelikleri arasında bulunduğunu belirten Reşetnikov, gelişmekte olan ülkelere sağlanan finansmanın yetersizliğine dikkat çekti.

BM Çevre Programı'nın (UNEP) verilerine atıfta bulunan Reşetnikov, gelişmekte olan ülkelerin 2035 yılına kadar iklim değişikliğine uyum için yıllık 310 ila 365 milyar dolara ihtiyaç duyacağını, buna karşılık 2023'te sağlanan uluslararası finansmanın yalnızca 26 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Reşetnikov, "Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere destek sağlama taahhütlerini yerine getirmeli" dedi.