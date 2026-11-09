Rusya, COP31'de ayrı BRICS iklim müzakere grubu oluşturmayı hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Rusya, COP31'de ayrı BRICS iklim müzakere grubu oluşturmayı hedefliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya, COP31\'de ayrı BRICS iklim müzakere grubu oluşturmayı hedefliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Antalya'daki COP31'de UNFCCC kapsamında ayrı bir BRICS müzakere grubu oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı. Reşetnikov, AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın diğer ülke üreticilerine ek maliyet yarattığını savundu.

(ANTALYA) - Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, BRICS ülkelerinin Birleşmiş Milletler (BM) iklim müzakerelerinde daha etkin rol üstlenmesini istediklerini belirterek, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında ayrı bir BRICS müzakere grubu oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

Reşetnikov, Rus haber ajansı Interfax'a verdiği röportajda, Antalya'da başlayan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) Rusya'nın önceliklerini değerlendirdi.

BRICS ülkeleri arasında iklim müzakerelerine ilişkin koordinasyonun güçlendirilmesine önem verdiklerini belirten Reşetnikov, Rusya'nın BRICS dönem başkanlığı sırasında İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Temas Grubu'nun kurulmasına öncülük ettiğini söyledi.

Reşetnikov, "Bir sonraki adım, UNFCCC müzakere süreci içerisinde ayrı bir BRICS müzakere grubu oluşturmak. BRICS ülkelerinin küresel iklim kurallarına yalnızca uyum sağlamakla kalmayıp bu kuralların şekillendirilmesinde de daha aktif rol oynamasını istiyoruz" dedi.

Etiyopya'da gelecek yıl düzenlenecek COP32'ye de değinen Reşetnikov, Antalya'daki konferans sırasında Etiyopyalı yetkililerle COP32 hazırlıklarını ve BRICS kapsamındaki işbirliğini ele alacaklarını bildirdi.

RUSYA, FOSİL YAKITLARDAN ÇIKIŞ İÇİN ORTAK TAKVİME KARŞI

Rusya'nın COP31'de savunacağı temel ilkelerden birinin "teknolojik tarafsızlık" olduğunu belirten Reşetnikov, ülkelerin enerji dönüşümünde farklı teknolojilerden yararlanabilmesi gerektiğini söyledi. Nükleer enerji, doğal gaz, hidroelektrik, yenilenebilir enerji ve karbon yakalama teknolojilerinin emisyonların azaltılmasında rol oynayabileceğini ifade eden Reşetnikov, "İklim politikasını, her ülkeye hangi yakıtlardan hangi tarihte vazgeçmesi gerektiğini söyleyen evrensel bir talimatlar bütününe dönüştürme girişimlerine karşı çıkıyoruz. Rusya, ada devletleri, hızla büyüyen Asya ekonomileri ve Afrika ülkeleri kaçınılmaz olarak farklı kalkınma yolları izleyecek" dedi.

Reşetnikov, iklim hedeflerinin ülkelerin ekonomik koşulları, enerji arz güvenliği ve kalkınma öncelikleri dikkate alınarak uygulanması gerektiğini savundu.

AB'NİN KARBON SINIR DÜZENLEMESİNE TEPKİ

Rusya'nın COP31 gündemindeki bir diğer önceliğinin iklim politikaları ile uluslararası ticaret arasındaki ilişki olduğunu belirten Reşetnikov, Avrupa Birliği'nin (AB) Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nı eleştirdi.

Reşetnikov, AB'nin düzenlemeyi karbon kaçağını önleme aracı olarak sunduğunu ancak bunun diğer ülkelerin üreticileri üzerinde ilave maliyet yarattığını savundu.

Söz konusu düzenleme, AB'ye ithal edilen demir-çelik, alüminyum ve gübre gibi ürünlerin üretimi sırasında ortaya çıkan karbon emisyonlarına ek maliyet getirerek, AB dışındaki üreticilerin daha gevşek iklim kurallarından kaynaklanan rekabet avantajını azaltmayı amaçlıyor.

Rusya'nın düzenlemeye karşı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde başlattığı hukuki sürece de değinen Reşetnikov, 25 Eylül'de uyuşmazlığı inceleyecek panelin oluşturulduğunu, aralarında Brezilya, Hindistan, ABD ve Japonya'nın da bulunduğu 20'den fazla ülkenin sürece katıldığını söyledi. Reşetnikov, "İklim politikasının yeni bir korumacılık biçimine dönüşmemesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

GELİŞMİŞ ÜLKELERE İKLİM FİNANSMANI ÇAĞRISI

İklim değişikliğine uyum çalışmalarının da Rusya'nın COP31 öncelikleri arasında bulunduğunu belirten Reşetnikov, gelişmekte olan ülkelere sağlanan finansmanın yetersizliğine dikkat çekti.

BM Çevre Programı'nın (UNEP) verilerine atıfta bulunan Reşetnikov, gelişmekte olan ülkelerin 2035 yılına kadar iklim değişikliğine uyum için yıllık 310 ila 365 milyar dolara ihtiyaç duyacağını, buna karşılık 2023'te sağlanan uluslararası finansmanın yalnızca 26 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Reşetnikov, "Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere destek sağlama taahhütlerini yerine getirmeli" dedi.

Kaynak: ANKA
PolitikaAntalyaRusyaCOP31DünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Bakan Işıkhan’dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler Bakan Işıkhan'dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler
Baraj suyu çekildi, 26 yıldır su altında olan tarihi yapılar ortaya çıktı Baraj suyu çekildi, 26 yıldır su altında olan tarihi yapılar ortaya çıktı
Menajeri duyurdu: Batrakov için görüşmeler resmen başlıyor Menajeri duyurdu: Batrakov için görüşmeler resmen başlıyor
17:48
Osimhen’in ardından bir kötü haber de Leao’dan
Osimhen'in ardından bir kötü haber de Leao'dan
17:24
Milletvekilleri, Bakan Gürlek’in önünde birbirlerine girdiler
Milletvekilleri, Bakan Gürlek'in önünde birbirlerine girdiler
16:49
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
16:48
İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 10’a yükseldi
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi
16:28
Gürkan Uygun’un acı günü Babasını son yolculuğuna uğurladı
Gürkan Uygun'un acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
16:12
Bakan Göktaş’a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
Bakan Göktaş'a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 18:32:32. #7.13#
SON DAKİKA: Rusya, COP31'de ayrı BRICS iklim müzakere grubu oluşturmayı hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android