Rusya'da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu - Son Dakika
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Dünya

Rusya'da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu

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Rusya'da bir kadın 13. kattan düştü, ancak sadece hafif yaralanmalarla hayatta kaldı. Olay, 18 Temmuz'da Novosibirsk'te gerçekleşti ve kadının kendi başına ambulansa yürüyebildiği bildirildi. Düşüşün ardından kadının akciğerlerinde sorun olduğu belirtildi. Kadının hayatta kalması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kadının tam tıbbi durumu ve düşüş nedeni hala belirsizken, yüksekten düşüşlerin genellikle ölümcül olduğu, ancak bazen şaşırtıcı sonuçlar doğurabildiği belirtildi.

29.07.2024 10:38  Güncelleme: 10:47
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Rusya'da şaşırtıcı bir olay yaşandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir kadının 13. kattan çimenlik alana düştüğü, ancak sadece hafif yaralanmalarla kurtulduğu görülüyor. Videoda kadın, ciddi bir yaralanma belirtisi göstermeden oturmaya çalışıyor.

Olay 18 Temmuz'da Novosibirsk'te gerçekleşti. 22 yaşındaki kadının kendi başına ambulansa yürüyebildiği bildirildi. Bir arkadaşı, "İyi durumda, sadece akciğerlerinde sorun var," dedi.

Görüntü sosyal medyada paylaşıldıktan sonra 200 binden fazla izlendi. Kullanıcılar kadının nasıl hayatta kaldığı hakkında yorumlar yaptı. Bazıları yumuşak çimenin ve düz düşüşün etkili olabileceğini belirtti.

Kadının tam tıbbi durumu ve düşüş nedeni hala belirsiz. Dr. Demetrios Demetriades'e göre, 18 metreden fazla düşüşler genellikle ölümcüldür ve 24 metreden yüksek düşüşlerden kurtulmak neredeyse imkansızdır.

Bu olay, yüksekten düşüşlerde hayatta kalmanın nadir olduğunu, ancak bazen şaşırtıcı sonuçlar olabileceğini gösteriyor.

Rusya'da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu
Rusya\'da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu

Novosibirsk, Rusya, Rusya, 3.Sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • İbrahim ozturk: şimdi yaradancılar vadeciler yoruma gelir 11 58 Yanıtla
    Seçmece null: O dilemeden yaprak oynamaz. 13.kattan düşenin ömrünü ölmesin yaşasın diye sen mi uzattın ? Boş yapma 39 4
  • Teyfik Özbey: sübhanallah kimisi birinci katta düşünce ölüyor kimisi 13 kattan düşüp ve bişey olmadan ayağa kalkıyor .ne büyüksün Rabbim 32 7 Yanıtla
  • Ahmet Bağcı: Daha alacak nefesi varmış demek ki ?? 23 1 Yanıtla
  • Mutlu Can: Zeminin toprak olması hayatını kurtarmış. Ziplamasindan belli 17 0 Yanıtla
  • Ankara null: meleklerrr 7 5 Yanıtla
  • Oooo: Düşebilecek en iyi pozisyonda düşmüş. Kafa üstü düşse kurtulamazdı 5 0 Yanıtla
  • Yusuf Taner Karaca: Evrimciler gibi tesadüfe mi ? Mutasyona mi? Doğal seleksiyona mi? Baglayalim ? Yoksa cansız maddelerden canlıya dönüşüm hurafesine ve akıl disiligina mi bağlayim , nasıl istersin ? 1 2 Yanıtla
  • Ahmet usta halı tamircisi: Darvinci Davut ?? 0 1 Yanıtla

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