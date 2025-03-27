Rusya\'da Çığ Felaketi: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

RUSYA'nın Magadan bölgesinde çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, çığ Sinegorye köyüne 30 kilometre uzaklıktaki Vanya Dyi Geçidi'nde meydana geldi. İlk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi ise hafif yaralandı. Açıklamada, turistleri tahliye etmek için Mi-8 tipi helikopterle sekiz kişilik bir kurtarma ekibinin gönderildiği bildirildi.