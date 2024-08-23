Rus medyasında yer alan haberlere göre, Volgograd bölgesindeki hapishanede bazı mahkumlar isyan çıkardı. Disiplin komisyonu toplantısı sırasında çıkan isyanda ölü ve yaralıların bulunduğu ifade edildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde hapishane müdürü ile bazı görevlilerin rehin alındığı belirtildi. Aynı zamanda yayınlanan korkunç görüntülerde bazı görevlilerin mahkumlar tarafından öldürüldüğü anlaşıldı. İsyanı terör örgütü DEAŞ mensuplarının gerçekleştirdiği iddia ediliyor.
Son Dakika › Dünya › Rus hapishanesinde isyan: Mahkumlar görevlileri öldürdü - Son Dakika
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