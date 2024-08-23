Rus hapishanesinde isyan: Mahkumlar görevlileri öldürdü

Dünya

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Rus medyasında yer alan haberlere göre, Volgograd bölgesindeki hapishanede bazı mahkumlar isyan çıkardı. Disiplin komisyonu toplantısı sırasında çıkan isyanda ölü ve yaralıların bulunduğu ifade edildi.

MAHKUMLAR GÖREVLİLERİ ÖLDÜRDÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde hapishane müdürü ile bazı görevlilerin rehin alındığı belirtildi. Aynı zamanda yayınlanan korkunç görüntülerde bazı görevlilerin mahkumlar tarafından öldürüldüğü anlaşıldı. İsyanı terör örgütü DEAŞ mensuplarının gerçekleştirdiği iddia ediliyor.