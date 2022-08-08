Facia geliyorum dedi! Haraket halindeki otomobilin penceresine oturup dans eden kadın yolun ortasına yuvarlandı - Son Dakika
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Facia geliyorum dedi! Haraket halindeki otomobilin penceresine oturup dans eden kadın yolun ortasına yuvarlandı

08.08.2022 09:05

Rusya'da tehlikeli eğlence kötü sonla bitti. Hareket halindeki bir aracın camına oturarak dans eden bir kadın aracın camından yola düştü. Başını yola çarpan kadın kendini hızlıca toparlayıp başka bir kazaya sebep olmadan yoldan kaçtı. Sosyal medya kullanıcıları kadına ve aracı kullanan sürücüye tepki gösterdi.

Kimliği belirsiz bir kadın trafikte tehlikeli bir harekette bulundu. Arabanın camına oturan kadın dans hareketleriyle adeta kazaya davetiye çıkardı. Akrobatik hareketler yapan kadın bir anda aracın penceresinden yolun ortasına düştü.

CİDDİ ŞEKİLDE YARALANMADI

Öte yandan kadın pencereden düşünce başını yola çarptı. Ancak diğer sürücüler yardım etmek için araçlarını durdurup inecekken kadın kendini toplayıp olay yerinden koşarak kaçtı. Arabayı kullanan şoför ise trafik kullarını çiğnediği için kamuoyu önünde özür dilemek zorunda kaldı.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Rusya'da yaşanan bu talihsiz olaya tepkiler de beraberinde geldi. Yapılan yorumlar arasında en dikkat çekeni ise "Tehlikeli danslar, özellikle yollarda iyi şeylere yol açmaz ve siz arabanın penceresinde dans eden bir kızsınız" , "Alçakgönüllü ve edepli davranmalıydınız" ifadeleri yer aldı.

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SON DAKİKA: Facia geliyorum dedi! Haraket halindeki otomobilin penceresine oturup dans eden kadın yolun ortasına yuvarlandı - Son Dakika
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