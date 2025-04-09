Rusya'da satanizm alarmı: Şeytani cinsel ilişki alemleri hakkında rapor yağıyor - Son Dakika
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Dünya

Rusya'da satanizm alarmı: Şeytani cinsel ilişki alemleri hakkında rapor yağıyor

Rusya\'da satanizm alarmı: Şeytani cinsel ilişki alemleri hakkında rapor yağıyor

Rusya Devlet Duması'nda düzenlenen toplantıda, satanizmin ülkenin ulusal güvenliğini tehdit ettiği sonucuna varıldı. Milletvekili Nikolai Burlyaev parlamentoya Moskova ve diğer Rus şehirlerinde "şeytani cinsel ilişki alemleri hakkında" çok sayıda rapor geldiğini söyledi.

09.04.2025 10:16
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Kommerstant'ın aktardığına göre Rus milletvekilleri özellikle satanist cinsel ilişki partilerinin sayısının artmasından endişe duyuyor.

Rusya Duma Savunma Komitesi Başkanı Andrei Kartapolov, Satanizm'in "birleşik Batı tarafından ülkeye karşı yürütülen bir mücadele biçimi" olduğuna inanıyor. Panelistlere göre Satanizm, psikologların, beslenme uzmanlarının, tarologların, sihirbazların ve koçların faaliyetlerinden gençlik alt kültürlerine kadar çok geniş bir yelpazede kendini gösteriyor.

"DÜNYA SENARYOSU DURDURULAMAZ BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR"

8 Nisan'da Duma Sivil Toplumu Geliştirme Komitesi "Satanizm ve Diğer Yıkıcı Kült ve İdeolojilerin Yayılmasına Karşı Mücadele" konulu bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Milletvekili Nikolai Burlyaev, "Bugün geleneksel manevi ve ahlaki temellerin çöküşüne ilişkin dünya senaryosu durdurulamaz bir şekilde gerçekleşmektedir" dedi.

"ŞEYTANİ CİNSEL İLİŞKİ ALEMLERİ HAKKINDA" RAPORLAR GELİYOR

Bu nedenle parlamentoya Moskova ve diğer Rus şehirlerinde "şeytani cinsel ilişki alemleri hakkında" çok sayıda rapor geldiğini belirten Burlyaev, "Sinemada satanist yönelimli filmler gösteriliyor ve Gostiny Dvor'daki kitap fuarında Satanizm üzerine yüzlerce renkli kitap satılıyor" diye konuştu. Burlyaev ayrıca "Geleneksel değerlerden ve ahlaki ideallerden uzaklaşma, devlet-medeniyetimizin çöküşüne yol açabilir" ifadesini kullandı.

Milletvekili, Kültür Sanat, Moskova, 3-sayfa, Eğitim, Rusya, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'da satanizm alarmı: Şeytani cinsel ilişki alemleri hakkında rapor yağıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mahir Kale:
    başçalanı ikecekler ozaman :) 2 2 Yanıtla
  • Claus Meeir:
    Hep bunlar CeHaPe zihniyeti yüzünden 0 0 Yanıtla
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