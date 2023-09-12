Rusya'da yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı - Son Dakika

Rusya'da yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı

Son Güncelleme: 12.09.2023 11:59

Rusya'nın Soçi kentinden kalkan Ural Havayolları'na ait yolcu uçağı, Novosibirsk bölgesindeki bir tarlaya acil iniş yaptı. İniş sırasında 167 kişiden yaralanan olmadı

Rusya'nın Soçi kentinden 161 yolcu, 6 mürettebat ile kalkan Ural Havayolları'na ait uçak, Novosibirsk bölgesindeki bir tarlaya araziye acil iniş yaptı. Acil inişte yaralanan olmazken uçağın teknik nedenlerden dolayı acil iniş yaptığı belirtildi.

TARLAYA ACİL İNİŞ YAPTI

Rusya'nın Sibirya Federal Bölgesi'ndeki Omsk şehrine gitmek üzere Soçi kentinden kalkan Ural Havayolları'na ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Novosibirsk bölgesindeki bir tarlaya acil iniş yaptı.

Rusya'da yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı

YARALANAN OLMADI

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, "İniş sorunsuz bir şekilde yapıldı. Uçakta 161 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu, yaralanan olmadı" ifadeleri kullanıldı.

Rusya'da yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Rus medyası ise yolcu uçağının ilk olarak teknik nedenlerden dolayı Novosibirsk Havaalanına iniş talebinde bulunduğunu, daha sonra uçağın bir tarlaya indiğini, yolcuların tahliye edildiğini belirtti.

Rusya'da yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı
Rusya'da yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı
Kaynak: İHA

Novosibirsk, Rusya, Kaza, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'da yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'da yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı - Son Dakika
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