Rusya'dan tehdit gibi uyarı: ABD yakında 11 Eylül tarzı bir saldırıya maruz kalabilir, ancak bu kez nükleer silahla - Son Dakika

Rusya'dan tehdit gibi uyarı: ABD yakında 11 Eylül tarzı bir saldırıya maruz kalabilir, ancak bu kez nükleer silahla

Rusya\'dan tehdit gibi uyarı: ABD yakında 11 Eylül tarzı bir saldırıya maruz kalabilir, ancak bu kez nükleer silahla
Son Güncelleme: 11.09.2023 17:48

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, ABD'ye tehdit gibi uyarı geldi. Medvedev, "ABD yakında 11 Eylül tarzı bir saldırıya maruz kalabilir, ancak bu kez nükleer silahla" diye konuştu.

Rusya lideri Vladimir Putin'in geçtiğimiz yıl saldırı emriyle başlayan Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyayı tedirgin etmeye devam ediyor. Savaşın başlamasıyla zaten hiçbir zaman iyi olmayan Rusya-ABD ilişkileri iyice çığrından çıktı. Her iki tarafın da birbirine gözdağı verdiği bu gergin ortamda Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Dmitry Medvedev'in yaptığı açıklama dünyayı alarma geçirdi. Medvedev "ABD yakında 11 Eylül tarzı bir saldırıya maruz kalabilir, ancak bu kez nükleer silahla" dedi.

ÜSTÜ KAPALI TEHDİTTE BULUNDU

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Dmitry Medvedev, ABD'ye uyarı adı altında üstü kapalı bir tehditte bulundu. ABD'nin yakında 11 Eylül 2001'e benzer bir saldırıya maruz kalabileceğini aktaran Medvedev, bu saldırının nükleer olabileceğini öne sürdü.

Rusya'dan tehdit gibi uyarı: ABD yakında 11 Eylül tarzı bir saldırıya maruz kalabilir, ancak bu kez nükleer silahla
Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Dmitry Medvedev.

"NÜKLEER VEYA BİYOLOJİK BİLEŞENLİ OLACAK"

Geçtiğimiz pazar günü resmi Telegram hesabından "11 Eylül arifesinde birkaç kelime" diyen bir gönderi paylaşan Medvedev, gönderinin sonuna doğru, ABD'nin "11/09/2001 tarzı bir başka saldırıya maruz kalacağı, ancak nükleer veya biyolojik bileşenli" olacağı yönünde bir öngörüde bulundu. Medveden saldırının hangi ülke tarafından yapılacağını belirtmedi.

"3. DÜNYA SAVAŞI YAKLAŞIYOR"

Geçtiğimiz ay Rus devlet haber ajansı Tass ile yaptığı röportajda Medvedev yine benzer yorumlarda bulunarak ABD ve diğer Batılı ulusların dünyayı Üçüncü Dünya Savaşı'na yaklaştırdığını öne sürmüştü. Medvedev, "Açıkçası, sinyalleri duysalardı kesinlikle daha iyi olurdu" diyerek "Her halükarda dünya 3. Dünya Savaşı tehlikesiyle karşı karşıya kalmayacak. Aslında bu noktada rakiplerimiz aktif olarak herkesi zorluyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Dünya Rusya'dan tehdit gibi uyarı: ABD yakında 11 Eylül tarzı bir saldırıya maruz kalabilir, ancak bu kez nükleer silahla - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'dan tehdit gibi uyarı: ABD yakında 11 Eylül tarzı bir saldırıya maruz kalabilir, ancak bu kez nükleer silahla - Son Dakika
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