Rusya'dan Ukrayna askerlerine mesaj: Yaşamak için hala zamanınız var - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin başlamasıyla birlikte Rusya, 850 bin aktif askerle birlikte Ukrayna'nın sınırlarından içeri girdi. Kuzeyde Belarus üzerinden, güneyde ise Kırım ve Donetsk üzerinden Ukrayna sınırlarını işgale başlayan Rus kuvvetleri 12 bin 420 tank, 30 bin 122 zırhlı araç, 6 bin 574 kundağı motorlu topçu, 7 bin 571 çekili topçu ve 3 bin 391 mobil roketatar ile birlikte Kiev'e doğru ilerlemeye devam ediyor.

RUSYA HAVA KUVVETLERİ UKRAYNA SEMALARINDA

Rus hava kuvvetlerinde bulunan 772 savaş uçağı, 739 saldırı uçağı ve 2 binden fazla helikopter Ukrayna'nın işgali sırasında kullanılmaya başlandı. Olası bir dış müdahale için kullanılmak üzere bekletilen 1600 adedi balistik füze ise stratejik bombardıman uçaklarına yerleştirildi.



RUSYA UKRAYNA ASKERLERİNE KARŞI PSİKOLOJİK HARP SAVAŞI BAŞLATTI

Ukrayna askerlerinin kişisel sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı bilgilere göre Rusya, Ukrayna askerlerine kısa mesajlar atmaya başladı. Mesajların içeriğinde moral bozucu unsurlar bulunurken, yaşamak istiyorsanız bölgeyi terk edin ifadesi dikkat çekti.

Rusya'nın Ukrayna askerlerine gönderdiği mesaj şöyle: " Moskova, Donbas'ta RF Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına izin verdi! Hayatınızı kurtarmak ve JFO bölgesinden ayrılmak için hâlâ zamanınız var"

RF SİLAHI NEDİR?

HPMW silahları radyo frekansı (RF) yayan cihazlardır. Mikrodalga silahı olarak bilinen RF silahları elektromanyetik dalgalar yayarak maruz kalan kişinin cildinin tahriş olmasına, yanmasına sebep olur.