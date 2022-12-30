Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl mesajı! Önemli bir konuya da değindi - Son Dakika
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Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl mesajı! Önemli bir konuya da değindi

30.12.2022 14:22

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl tebrikini iletti. Putin'in mesajında iki ülke arasındaki uzun vadeli enerji güvenliğini tesis edecek ortak projeye de dikkat çektiği öğrenildi.

Türkiye ve Rusya arasında son dönemdeki ikili ilişkilerin gelişmesi, liderler arasındaki diyaloğu da artırdı. Gerek Rusya- Ukrayna savaşındaki tavrı gerekse Tahıl Koridoru konusundaki kararlılığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki etkisini artırdı.

PUTİN'DEN YENİ YIL MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Putin de yeni yıl nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı iletti. Putin, yeni yılın iki ülke için de başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

ORTAK ENERJİ GÜVENLİĞİ VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Sputnik'in aktardığına göre Putin, mesajında iki ülke arasındaki uzun vadeli enerji güvenliğini tesis edecek ortak projeye dikkat çekti.

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SON DAKİKA: Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl mesajı! Önemli bir konuya da değindi - Son Dakika
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