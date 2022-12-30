Türkiye ve Rusya arasında son dönemdeki ikili ilişkilerin gelişmesi, liderler arasındaki diyaloğu da artırdı. Gerek Rusya- Ukrayna savaşındaki tavrı gerekse Tahıl Koridoru konusundaki kararlılığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki etkisini artırdı.
Rusya Devlet Başkanı Putin de yeni yıl nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı iletti. Putin, yeni yılın iki ülke için de başarılı geçmesi temennisinde bulundu.
Sputnik'in aktardığına göre Putin, mesajında iki ülke arasındaki uzun vadeli enerji güvenliğini tesis edecek ortak projeye dikkat çekti.
Son Dakika › Dünya › Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl mesajı! Önemli bir konuya da değindi - Son Dakika