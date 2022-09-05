Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afganistan 'ın başkenti Kabil'deki elçilik binası önünde bombalı saldırı düzenlendiği, 2 elçilik çalışanının hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "5 Eylül , Kabil saatiyle 10: 50'de, Rusya Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümünün girişinin hemen yakınında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda diplomatik misyonun 2 çalışanı hayatını kaybetti. Afgan vatandaşlar arasında da hayatını kaybedenler var. Büyükelçilik , soruşturmayı yürüten Afgan güvenlik güçleriyle yakın temas halinde" denildi.

Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçilik, Kabil, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Kabil açıklaması - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.