Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Kabil açıklaması - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Kabil açıklaması

05.09.2022 12:53
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Kabil açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Kabil'deki büyükelçilik binasına yönelik bombalı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Kabil'deki büyükelçilik binasına yönelik bombalı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki elçilik binası önünde bombalı saldırı düzenlendiği, 2 elçilik çalışanının hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "5 Eylül, Kabil saatiyle 10: 50'de, Rusya Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümünün girişinin hemen yakınında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda diplomatik misyonun 2 çalışanı hayatını kaybetti. Afgan vatandaşlar arasında da hayatını kaybedenler var. Büyükelçilik, soruşturmayı yürüten Afgan güvenlik güçleriyle yakın temas halinde" denildi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Kabil açıklaması - Son Dakika

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