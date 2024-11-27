Rusya, Gazze\'ye 28 Ton İnsani Yardım Gönderdi

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RUSYA Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), Gazze'de devam eden insani kriz nedeniyle ülkeye 28 tonluk insani yardım gönderildiği duyurdu.

EMERCOM'dan yapılan açıklamada, yardım paketinin temel gıda malzemeleri, acil durum ekipmanları ve tıbbi malzemelerden oluştuğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Yardım paketleri, Mısır Kızılayı temsilcilerine teslim edilerek Gazze halkına ulaştırılacak. İnsani yardım teslimatlarının başlamasından bu yana, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Gazze'ye 827 tondan fazla insani yardım ulaştırdı" denildi.