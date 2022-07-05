Rusya kömürü: Avrupa ve Japonya'nın yaptırımlarına rağmen Türkiye ve Hindistan ithalatı artırdı, ticaret hacmi dengelendi

Daha çok ham petrol ve doğal gaza odaklanılsa da, Ukrayna topraklarına girmesinin ardından Rusya'ya ihracat yaptırımı uygulayan ülkeleri en çok zorlayan maddelerden biri de kömür. Çünkü Rusya; Avustralya, Endonezya ve Güney Afrika'nın ardından dünyanın dördüncü en büyük kömür ihracatçısı olarak hem Atlantik hem de Pasifik havzalarını besliyor.

Reuters'ın Kpler verilerinden hazırladığı analize göre, Rusya güçlerinin 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına girmesinin ardından, ülkenin deniz yoluyla yaptığı kömür ihracat hacmi korundu, hatta arttı.

Rus kömürünü en çok tedarik eden Avrupa ülkeleri, ithalatın yasaklanmasını önerdiyse de henüz bu kısıtlama tam olarak uygulanmadı. Bununla beraber Almanya, İtalya ve Hollanda gibi en çok kömür ithal eden ülkeler Mayıs'ta 2,59 milyon ton alırken bunu Haziran'da 1,47 milyon tona düşürdü.

Rusya'dan kömür alımını durdurmayı planlayan dünyanın en büyük üçüncü kömür ithalatçısı Japonya ise Ocak ve Şubat'ta 1 milyon tonun üzerinde olan alımını Mayıs'ta 483 bin tona indirdi.

Güney Kore, her ne kadar ticareti sonlandırmayı planladığı söylense de, Rus enerjisine resmi olarak yaptırım uygulamıyor. Dünyanın en büyük iki kömür ithalatçısı olan Çin ve Hindistan'ın da Rusya'ya herhangi bir yaptırımı yok. Hatta şu anki fiyat indiriminden faydalanmak için ithalatı artırıyorlar.

Hindistan ve Türkiye kaynaklı artış Avrupa kaybını dengeledi

Ayrıca, Avrupa ve Japonya'dan pazar kayıpları olsa da özellikle Hindistan ve Türkiye tarafından artan alımların Rus kömür ticaretini dengelediği belirtiliyor.

Kpler verilerine göre Rusya, Haziran ayında deniz yoluyla 16,45 milyon ton kömür ihraç etti. Bu, geçen sene Haziran ayına göre yüzde 3,5 ve Mayıs ayına göre yüzde 3,8 daha fazla.

Rusya'nın kömür ihracatı Ukrayna işgalinin başladığı Şubat ayından bu yana da artış gösterdi. Deniz yoluyla yapılan kömür ihracatı Aralık ayında 13,43 milyon ton; Ocak ayında 12,28 milyon ton ve Şubat ayında 13,08 milyon tondu.Kpler verilerini aktaran Reuters'a göre Çin, Rusya'dan Haziran ayında 4,72 milyon, Mayıs ayında 4,57 milyon ton deniz yoluyla taşınan kömür satın aldı. Bu rakam Ocak ayında 3,12 milyon ve Şubat ayında 2,61 milyon tondu. Her ne kadar Çin'in işgalden bu yana Rusya'dan ithalatı artırdığı görülse de 2021'in aynı dönemleriyle kıyaslandığında, Çin'in ithalatının aşağı yukarı aynı olduğu görünüyor.

Buna karşılık Hindistan yurt içindeki kömür arzı sıkıntısını gidermek için geçen yıla kıyasla Rusya'dan kömür ithalatını artırdı. Fakat Hindistan'ın alımları, Rusya'dan Haziran ayında ithal edilen 26,08 milyon tonun sadece yüzde 4,4'ünü oluşturuyor.

Türkiye ise Haziran ayında 1,81 milyon tonla, 2017'den bu yana bir ayda yapılan en yüksek ithalat seviyesine ulaştı. Bu rakam, Şubat ayından bu yana her ay artış gösterdi. Mayıs ayında Türkiye'nin Rusya'dan kömür ithalatı 1,06 milyon ton olarak gerçekleşti.