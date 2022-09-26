Rusya'da Bir Okula Giren Silahlı Saldırgan 9 Kişiyi Öldürdü, 20 Kişiyi Yaraladı

Rusya'nın İjevsk şehrindeki bir okulda kimliği belirsiz bir saldırganın ateş açması sonucunda 5'i öğrenci olmak üzere toplam 9 kişinin öldüğü ve 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya'nın İjevsk kentindeki bir okulda kimliği belirsiz bir saldırganın okula ateş açtığı bildirildi. Rus Haber Ajansı TASS'ın verdiği bilgiye göre saldırıda 5'i öğrenci toplam 9 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı. Okul yönetiminin öğrenci ve öğretmenleri tahliye ettiği, kolluk kuvvetlerinin şüpheliyi yakalamak üzere harekete geçtiği açıklandı.