Rusya'da Bir Okula Giren Silahlı Saldırgan 9 Kişiyi Öldürdü, 20 Kişiyi Yaraladı - Son Dakika
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Rusya'da Bir Okula Giren Silahlı Saldırgan 9 Kişiyi Öldürdü, 20 Kişiyi Yaraladı

26.09.2022 12:25

Rusya’nın İjevsk şehrindeki bir okulda kimliği belirsiz bir saldırganın ateş açması sonucunda 5'i öğrenci olmak üzere toplam 9 kişinin öldüğü ve 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya'nın İjevsk şehrindeki bir okulda kimliği belirsiz bir saldırganın ateş açması sonucunda 5'i öğrenci olmak üzere toplam 9 kişinin öldüğü ve 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya'nın İjevsk kentindeki bir okulda kimliği belirsiz bir saldırganın okula ateş açtığı bildirildi. Rus Haber Ajansı TASS'ın verdiği bilgiye göre saldırıda 5'i öğrenci toplam 9 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı. Okul yönetiminin öğrenci ve öğretmenleri tahliye ettiği, kolluk kuvvetlerinin şüpheliyi yakalamak üzere harekete geçtiği açıklandı.

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Kaynak: ANKA

Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'da Bir Okula Giren Silahlı Saldırgan 9 Kişiyi Öldürdü, 20 Kişiyi Yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'da Bir Okula Giren Silahlı Saldırgan 9 Kişiyi Öldürdü, 20 Kişiyi Yaraladı - Son Dakika
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