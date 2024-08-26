Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında Polonya hava sahası ihlal edildi - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında Polonya hava sahası ihlal edildi

Polonya ordusu, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı sırasında Polonya'nın hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi. Polonya, hava sahasına giren cisimlere karşı alarmda bekliyor.

26.08.2024 16:59
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(ANKARA) - Polonya ordusu, Rusya'nın bu sabah, Ukrayna'ya düzenlediği füze-drone saldırısı sırasında Polonya'nın hava sahasını ihlal ettiğini, Polonya hava sahasında bir intihar dronunun tespit edildiğini bildirdi.

Polonya medyasında yer alan haberlerde, Rusya'nın Polonya'yı, Ukrayna'yı desteklemeyi bırakması konusunda uyarmak için Polonya topraklarını ihlal etmek üzere intihar dronu kullandığını iddia etti.

Polonya ordusu, bu sabah erken saatlerde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırıları sırasında bir intihar dronunun hava sahasına girdiğini,  arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Polonyalı yetkililer, dronun Ukrayna sınırını geçtikten yaklaşık 25 km sonra düştüğünü duyurdu.

NATO üyesi olan Polonya, 2022 yılında bir Ukrayna füzesinin Polonya'nın güneyindeki Przewodow köyüne isabet ederek iki kişinin ölümüne yol açmasından bu yana hava sahasına giren cisimlere karşı alarmda bekliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında Polonya hava sahası ihlal edildi - Son Dakika

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