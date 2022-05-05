Rusya Savunma Bakanlığı: Bu sabahki bombardımanla 600 Ukrayna askeri öldürdük - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığı: Bu sabahki bombardımanla 600 Ukrayna askeri öldürdük

05.05.2022 12:07

Rusya Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde gerçekleştirilen bombardımanla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında 600 Ukraynalı askerin öldürüldüğü, çok sayıda askeri araç ve ekipmanın imha edildiği öne sürüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rus Hava Kuvvetleri'nin füze saldırısı sonucu, Kirovograd yakınlarındaki Kanatovo askeri havaalanındaki askeri ekipmanlar, Mıkolayiv'deki bir mühimmat deposu ve Zhovtnevoe yakınlarındaki yakıt depolama tesisi imha edildi.

600 UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırılar, 600 Ukraynalı milliyetçinin öldürülmesinin yanı sıra 61 adet silah ve askeri teçhizatın imha edilmesiyle sonuçlandı" denildi.

RUS ORDUSU BU SEFER OYUN PARKINI HEDEF ALDI

Twitter'da kendine yer bulan bir videoda, Rus ordusunun çocuk parkını vurduğu görüntüler ortaya çıktı. Bombardıman anında parkın boş olması sebebi ile herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

24 BİN RUS ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-5 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun son 24 saatte 300 askerini daha kaybettiğini duyurdu. Toplamda öldürülen Rus askerlerinin ise 24 bin 500 olduğu bilgisi verildi.

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Açıklamada, "194 uçak, 155 helikopter, 1048 tank, 2 bin 519 zırhlı araç, 459 top, 152 roketatar sistemi ve 80 hava savunma sistemi imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Rusya Savunma Bakanlığı: Bu sabahki bombardımanla 600 Ukrayna askeri öldürdük - Son Dakika


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