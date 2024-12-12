Rusya Suriye\'deki Geçici Yönetimle Temas Kurdu

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RUSYA Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Suriye'de kurulan geçici yönetimle temas kurduklarını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, başkent Moskova'da Suriye'deki son gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. Bogdanov, " Şam'da çalışan siyasi komiteyle bir otelde temas kuruldu. Onlar, diplomatik misyon temsilcileriyle görüşüyor. Büyükelçiliğimizin temsilcileri de onlarla görüştü" dedi.

Görüşmede, öncelikle diplomatik misyonlarının ve Suriye'deki Rus vatandaşlarının güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili konuların ele alındığını kaydeden Bogdanov, "Temaslar yapıcı şekilde sürüyor. Bu durumdan sorumlu olması ve aşırılıkları önlemesi gereken güçlerin temsilcilerinin verdiği tüm vaatlerinin yerine getirileceğini ümit ediyoruz" diye konuştu.

Bogdanov, Rus askeri üslerinin Suriye'de kalacağını umduğunu çünkü bu ülkedeki varlıklarının uluslararası terörizmle mücadelede önemli bir rol oynadığını da belirtti.