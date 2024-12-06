RUSYA'nın Şam Büyükelçiliği, Suriye'deki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.
Rusya'nın Şam Büyükelçiliği, "Zorlaşan askeri ve siyasi durum nedeniyle, Suriye'deki (Rus) vatandaşlara ülkeden ayrılma imkanına sahip olduklarını anımsatırız" açıklamasında bulundu.
Son Dakika › Dünya › Rusya, Suriye'deki Vatandaşlarına Ülkeden Ayrılma Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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