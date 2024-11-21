Rusya, Ukrayna ile Barış Müzakerelerine Açık

Dünya

RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Ukrayna ile barış müzakerelerine açık olduklarını söyleyerek, "Gerçekçi ve politik olmayan her türlü girişimi değerlendirmeye hazırız" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili açıklamada bulundu. Ukrayna ile barış müzakerelerine açık olduklarını belirten Zakharova, "Gerçekçi ve politik olmayan her türlü girişimi değerlendirmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Sözcü Zakharova, Rusya'nın çıkarlarının öncelikli olduğunu vurgulayarak, "Bir kez daha vurgulamak isterim; anahtar kelime ülkemizin menfaatleri, sahadaki mevcut durum ve ilgili anlaşmalara uyumun garanti altına alınmasıdır" diye konuştu.