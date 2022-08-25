Rusya, Ukrayna'nın Chaplyne kasabasındaki tren istasyonuna füzeyle saldırdı: 15 ölü, 50 yaralı - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın Chaplyne kasabasındaki tren istasyonuna füzeyle saldırdı: 15 ölü, 50 yaralı

25.08.2022 09:47

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın Chaplyne kasabasındaki tren istasyonunun Rusya unsurları tarafından füzeyle vurulduğunu açıkladı. Yaşanan olayda 15 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yaptığı konuşmada, Rusya'nın tren istasyonunu hedef alan füze saldırısı sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin yaralandığını, 4 otomobilin kullanılmaz hale geldiğini belirtti.

Rusya, Ukrayna'da tren istasyonunu vurdu: 15 ölü, 50 yaralı

"HER GÜN BÖYLE YAŞIYORUZ"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise "Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ama ne yazık ki ölü sayısı artabilir. Her gün böyle yaşıyoruz" dedi.

Rusya, Ukrayna'da tren istasyonunu vurdu: 15 ölü, 50 yaralı

KULEBA: RUSYA DURDURULMALI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Terörist Rusya, Ukraynalı sivilleri öldürmeye devam ediyor. Dnipropetrovsk bölgesindeki Chaplyne'deki bir tren istasyonuna Rus füze saldırısında en az 15 kişi öldü. Zelensky'nin BM Güvenlik Konseyi'nde vurguladığı gibi, Ukrayna'da ve ötesinde daha fazla insanı öldürmeden önce terörist Rusya'nın durdurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Rusya, Ukrayna'nın Chaplyne kasabasındaki tren istasyonuna füzeyle saldırdı: 15 ölü, 50 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'nın Chaplyne kasabasındaki tren istasyonuna füzeyle saldırdı: 15 ölü, 50 yaralı - Son Dakika
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