Rusya, Ukrayna ordusuna ait kontrol noktalarını ve mühimmat deposunu vurdu - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna ordusuna ait kontrol noktalarını ve mühimmat deposunu vurdu

Rusya, Ukrayna ordusuna ait kontrol noktalarını ve mühimmat deposunu vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Dinyeper Nehri kıyılarında Ukrayna ordusuna ait kontrol noktaları ve mühimmat deposunun vurulduğunu açıkladı. Drone operatörleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda bir uydu haberleşme sistemi vericisi, iki kontrol noktası ve bir mühimmat deposu imha edildi.

01.09.2024 11:19
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RUSYA Savunma Bakanlığı, Dinyeper Nehri kıyılarında Ukrayna ordusuna ait kontrol noktaları ve mühimmat deposunun vurulduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Drone operatörleri Dinyeper Nehri'nin sağ kıyısındaki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri (AFU) kontrol noktalarını ve bir mühimmat deposunu ortadan kaldırdı. İyi kurulmuş saldırı dronları gece gündüz AFU'nun sığınaklarını, insan gücünü, çeşitli askeri teçhizatını, gözlem noktalarını ve kontrol merkezlerini imha etmeye olanak sağlamaktadır. Ulyanovsk Hava İndirme Birlikleri birimine bağlı drone operatörleri art arda gerçekleştirdikleri saldırılarda bir uydu haberleşme sistemi vericisini, içinde personel bulunan iki AFU kontrol noktasını ve bir mühimmat deposunu imha etti" denildi.

Kaynak: DHA

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