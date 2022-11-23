Macaristan Başbakanı Orban'ın milli maçta taktığı atkı, 3 ülke arasında kriz çıkardı - Son Dakika
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Macaristan Başbakanı Orban'ın milli maçta taktığı atkı, 3 ülke arasında kriz çıkardı

23.11.2022 22:57

Macaristan ile Yunanistan milli takımları arasında oynanan dostluk maçına katılan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın komşu devletlerin bazı bölümlerinin yer aldığı, "Büyük Macaristan" haritasının resmedildiği bir atkıyı takması ortalığı karıştırdı. Ukrayna, Macaristan'dan özür beklerken, Romanya ise durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Budapeşte'de Macaristan ve Yunanistan milli takımları arasında oynanan dostluk maçına Macaristan Başbakanı Viktor Orban damga vurdu. Orban'ın maça geldiği esnada taktığı atkı dikkatlerden kaçmadı.

BÜYÜK MACARİSTAN ATKISI TAKTI

Ukrainska Pravda gazetesinin aktardığı habere göre, atkıda Avusturya, Slovakya, Romanya, Hırvatistan, Sırbistan ve Ukrayna'nın bazı bölümlerinin yer aldığı "Büyük Macaristan" haritasının resmedildiği görüldü. Bu topraklar, Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Macaristan Krallığı'na aitti.

Macar başbakanın taktığı atkı olay oldu! Orban'ın krallık hayaline Ukrayna'dan sert tepki

"AVRUPA, ORBAN'A YAPTIRIM UYGULAMALI"

Romanya'nın Avrupa Parlamentosu'ndaki Milletvekili Alin Mitula, Orban'a sert tepki göstererek, "Bu, Büyük Macaristan haritasıyla atkı takmış görünen Viktor Orbán'ın bir başka sorumsuz hareketi. Bu, Orbán'ı sınırları değiştirme hayalleri de olan Putin'in yanına koyan revizyonist bir jest. AB liderleri ona yaptırım uygulamalı ve onu Avrupa Konseyi'nde izole edin" dedi.

Macar başbakanın taktığı atkı olay oldu! Orban'ın krallık hayaline Ukrayna'dan sert tepki

UKRAYNA'DAN MACARİSTAN'A SERT TEPKİ

Orban'ın atkısına tepkiler gecikmedi. Macaristan Büyükelçisi Istvan Ijdyarto'yu telefonla arayan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Orban'ın Büyük Macaristan haritasının bulunduğu atkıyı takmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

KİEV ÖZÜR BEKLİYOR

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın bu olay nedeniyle özür beklediği ve Macar tarafının bundan sonra da devletimizin toprak bütünlüğüne saygısızlık sayılabilecek adımlardan kaçınmasını umduğu vurgulanmıştır" ifadelerine yer verildi. Bu tür eylemlerin Ukrayna ile Macaristan arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmadığı vurgulandı.

Macar başbakanın taktığı atkı olay oldu! Orban'ın krallık hayaline Ukrayna'dan sert tepki

"İKİLİ DİYALOG ATMOSFERİYLE ÇELİŞİYOR"

Ukrayna'nın yanı sıra Romanya'dan da tepki geldi. Romanya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Macaristan'ın Bükreş büyükelçisine, iki ülkenin dışişleri bakanlarının geçenlerde gerçekleştirdiği istişarelerde yenilenen ikili diyalog atmosferiyle açıkça çelişen jestini şiddetle onaylamadığını iletti" dedi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Açıklama şu şekilde devam etti: "Herhangi bir revizyonist tezahür, hangi biçimde olursa olsun, kabul edilemez. Mevcut gerçeklerle ve Romanya ile Macaristan'ın ikili ilişkileri düzenleyen ana belgenin, yani Antlaşma'nın tanımlayıcı parametreleri çerçevesinde ikili ilişkiler kurmak için ortaklaşa kabul ettikleri yükümlülüklerle çelişiyor."

Macar başbakanın taktığı atkı olay oldu! Orban'ın krallık hayaline Ukrayna'dan sert tepki

"FUTBOL SİYASET DEĞİLDİR"

Gelen sert tepkilerin ardından Viktor Orban açıklama yapmak zorunda kaldı.Orban, "Futbol siyaset değildir" diyerek tepkileri yumuşatmaya çalıştı.

Macar başbakanın taktığı atkı olay oldu! Orban'ın krallık hayaline Ukrayna'dan sert tepki

ORBAN'IN İLK HAREKETİ DEĞİL!

Daha önce de Büyük Macaristan'ı gündeme getiren Viktor Orban, 2020 yılında Macaristan Krallığı'nın Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminden önceki sınırlarını da gösteren bir kürenin fotoğrafını yayınlamıştı. 1920 yılında imzalanan Trianon Anlaşması'na göre Macaristan Krallığı'nın eski topraklarının büyük bir bölümünü kaybetti.

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Viktor Orban, Macaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Macaristan Başbakanı Orban'ın milli maçta taktığı atkı, 3 ülke arasında kriz çıkardı - Son Dakika


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