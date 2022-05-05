Rusya, Ukrayna'ya darbe vurmaya devam ediyor! 600 asker öldürüldü, 3 savaş uçağı düşürüldü - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'ya darbe vurmaya devam ediyor! 600 asker öldürüldü, 3 savaş uçağı düşürüldü

05.05.2022 14:35

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Rus hava savunma araçları, 3 Ukrayna uçağını düşürürken, gece boyunca birçok noktada devam eden saldırılarla 14 insansız hava aracı imha edildi. Öte yandan sabah saatlerinde düzenlenen füze saldırısında da 600 Ukrayna askerinin öldüğü bildirilmişti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat'tan beri sürüyor. Ukrayna'nın birçok bölgesini hedef alan Rusya, Mikolayiv'de bulunan büyük bir mühimmat deposunu vurdu.

MÜHİMMAT DEPOSU VE YAKIT DEPOLAMA TESİSİ İMHA EDİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki askeri operasyonu devam ediyor. Rus Havacılık Kuvvetleri'ne ait hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzeler, Kirovograd kenti yakınlarında bulunan Kanatovo askeri hava üssündeki havacılık ekipmanını, Mikolayiv'deki büyük bir mühimmat deposunu ve Zhovtneve yakınlarındaki Ukrayna askeri teçhizatı için önem arz eden yakıt depolama tesisini imha etti."

32 KOMUTA MERKEZİ VE 5 MÜHİMMAT DEPOSU VURULDU

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 17. ayrı tank tugayının komuta karakolu, 4 insan gücü ve askeri teçhizatların yoğun olduğu bölgelerin yanında Kramatorsk yakınlarındaki bir askeri havaalanında bulunan 2 askeri teçhizat deposu da vuruldu.

Rus Havacılık Kuvvetleri'ne bağlı operasyonel taktik ve ordu havacılığı, Ukrayna'nın 93 insan gücü ve askeri ekipmanının bulunduğu alanı hedef aldı. Topçu birlikleri 32 komuta merkezini, 5 mühimmat deposunu, 403 kaleyi, çok sayıda insan gücü ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı alanlarla birlikte 51 Ukrayna topçu mevzisini de vurdu. Saldırılar, 600'e kadar milliyetçinin yanı sıra 61 silah ve askeri teçhizatın yok edilmesiyle sonuçlandı.

3 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Rus hava savunma araçları, Zmeiniy Adası yakınında bir Su-24, Herson bölgesinde bir Su-27 ve Dnipropetrovsk bölgesi yakınında da bir Su-25 olmak üzere 3 Ukrayna uçağını düşürdü. Gece boyunca birçok noktada 14 insansız hava aracı imha edildi. Tarasovka ve Vasiliev yakınlarındaki 2 Smerç çok namlulu roketatar sistemi de yok edildi. Toplamda 149 uçak, 112 helikopter, 726 insansız hava aracı, 288 uçaksavar füze sistemi, 2 bin 834 tank ve askeri araç, 325 çok namlulu roketatar sistemi, bin 306 saha ve havan topçusu ve 2 bin 646 özel askeri araç yok edildi."

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SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'ya darbe vurmaya devam ediyor! 600 asker öldürüldü, 3 savaş uçağı düşürüldü - Son Dakika
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