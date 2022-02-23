Rusya Uzay Etkinlikleri Kuruluşu: NASA ile ilişkilere değer veriyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya Uzay Etkinlikleri Kuruluşu: NASA ile ilişkilere değer veriyoruz

23.02.2022 12:00
Rusya Uzay Etkinlikleri Kuruluşu: NASA ile ilişkilere değer veriyoruz

Rusya Uzay Etkinlikleri Kuruluşu Genel Müdürü, dün açıklama yaparak ABD uzay ajansı NASA ile profesyonel ilişkilere değer verdiklerini belirtti.

Rusya Uzay Etkinlikleri Kuruluşu Genel Müdürü, dün açıklama yaparak ABD uzay ajansı NASA ile profesyonel ilişkilere değer verdiklerini belirtti. 4 ABD'li ve 2 Rus astronot, hali hazırda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) birlikte görev yapıyor.

Rusya'nın uzay programlarını yürüten Uzay Etkinlikleri Kuruluşu Roscosmos'un Genel Müdürü Dmitry Rogozin, devam etmekte olan Ukrayna Krizi sebebiyle tansiyonu yükselen ABD ile Rusya ilişkilerinin, ortak yürütülen uzay çalışmalarına yansımaması için açıklama yaptı.

Rogozin "NASA ile olan profesyonel ilişkilerimize çok değer veriyoruz, ancak bir Rus ve Rusya vatandaşı olarak ABD'nin zaman zaman ülkeme karşı açıkça düşmanca politika izlemesinden kesinlikle memnun değilim" ifadelerini kullandı.POLİTİK OLARAK EN KARMAŞIK UZAY ARAŞTIRMA PROGRAMI: ISSISS'te hali hazırda uzay araştırma görevini yürüten 66'ncı mürettebat arasında; 2 Roscosmos kozmonotu, 4 NASA astronotu ve 1 ESA (Avrupa Uzay Ajansı) astronotu bulunuyor. ISS'in işletilmesi ABD, Rusya, Avrupa, Japonya ve Kanada'nın uzay ajanslarının ortak çalışmasıyla yapılmaktadır. ISS, şimdiye kadar üstlenilen politik olarak en karmaşık uzay araştırma programı olmuştur.KURULUMU HALEN DEVAM EDİYOR1998'de başlatılan ABD, Rusya, Kanada, Japonya ve Avrupa Uzay Ajansı'nın katılımcı ülkelerini içeren ISS, şimdiye kadar denenmiş en iddialı uluslararası işbirliklerinden biridir. Bugüne kadar yapılmış en büyük uzay istasyonu olan ISS, yörüngede bileşenlerin eklenmesi devam eden bir istasyondur.

Rusya Uzay Etkinlikleri Kuruluşu: NASA ile ilişkilere değer veriyoruz
Rusya Uzay Etkinlikleri Kuruluşu: NASA ile ilişkilere değer veriyoruz
Rusya Uzay Etkinlikleri Kuruluşu: NASA ile ilişkilere değer veriyoruz
Rusya Uzay Etkinlikleri Kuruluşu: NASA ile ilişkilere değer veriyoruz
YORUMLAR
500
Blinken: 'Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını artırırsa yaptırımlarımız genişleyecek' Blinken: 'Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını artırırsa yaptırımlarımız genişleyecek' ANKASAM Başkanı Erol: 'Krizin kazananları ABD ve Rusya, kaybedeni Avrupa' ANKASAM Başkanı Erol: 'Krizin kazananları ABD ve Rusya, kaybedeni Avrupa'

Tam Gemi Şok Denemeleri, Rusya, NASA, Uzay, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Rusya Uzay Etkinlikleri Kuruluşu: NASA ile ilişkilere değer veriyoruz - Son Dakika


Son Dakika
11:53 Flaş gelişme: Adalet Bakanlığı, BAE'den Sedat Peker'in tutuklanmasını talep etti! Türkiye'ye iadesi isteniyor
11:48 20 yaşındaki genç, motosikletiyle kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi
11:44 Elindeki uyuşturucuyu "Kuşu uçuruyorum" diye elinden çıkarmaya çalışırken narkotik köpeğine yakalandı
11:36 Ezgi Sertel altın gününün hakkını verdi! Instagram hesabından dans ettiği görüntüleri paylaştı
11:29 Akşener'den Erdoğan'ın "külfeti sırtlayacağız" çıkışına cevap: Çok beklersin çok!
11:27 İstihbarat Şefi Sergei Naryshkin, Putin'in karşısında ter döktü, kekelemeye başladı!
11:20 Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil: Geliyor gelmekte olan
11:18 Kılıçdaroğlu 28 Şubat'ın yıldönümünde 28 başörtülü kadınla buluşuyor!
11:15 Üç Kız Kardeş dizisinde dün akşam neler oldu? Türkan boşanma kararı alıyor
11:04 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Gülben en büyük korkusuyla yüzleşiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 12:08:19. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya Uzay Etkinlikleri Kuruluşu: NASA ile ilişkilere değer veriyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement