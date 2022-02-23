Rusya Uzay Etkinlikleri Kuruluşu: NASA ile ilişkilere değer veriyoruz - Son Dakika

Rusya Uzay Etkinlikleri Kuruluşu Genel Müdürü, dün açıklama yaparak ABD uzay ajansı NASA ile profesyonel ilişkilere değer verdiklerini belirtti. 4 ABD'li ve 2 Rus astronot, hali hazırda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) birlikte görev yapıyor.

Rusya'nın uzay programlarını yürüten Uzay Etkinlikleri Kuruluşu Roscosmos'un Genel Müdürü Dmitry Rogozin, devam etmekte olan Ukrayna Krizi sebebiyle tansiyonu yükselen ABD ile Rusya ilişkilerinin, ortak yürütülen uzay çalışmalarına yansımaması için açıklama yaptı.