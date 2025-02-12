Rusya ve ABD Arasındaki Tutuklu Takası Güven İlişkilerini Geliştiriyor

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KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile yapılan tutuklu takasına ilişkin, "Bu, şu anda en düşük seviyede bulunan karşılıklı güveni yavaş yavaş artırabilen bir adım" dedi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile temaslar sonucunda ABD vatandaşı Marc Fogel ile bir Rus vatandaşının serbest bırakıldığını belirterek, "Bu, şu anda en düşük seviyede bulunan karşılıklı güveni yavaş yavaş artırabilen bir adım" ifadelerini kullandı. Peskov açıklamasında, "Bu temasların sonucu olarak Fogel ve ABD'de cezaevinde bulunan bir Rus vatandaşı serbest bırakıldı" dedi.

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildiği yönündeki iddialara ilişkin ise "Bu konuda verebileceğim bir bilgim yok" açıklamasını yaptı.