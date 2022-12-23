Kocasına "Ukraynalı kadınlara tecavüz ederken prezervatif tak" diyerek iğrenç sözlere imza atan Rus asker eşine uluslararası çapta yakalama kararı - Son Dakika
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Kocasına "Ukraynalı kadınlara tecavüz ederken prezervatif tak" diyerek iğrenç sözlere imza atan Rus asker eşine uluslararası çapta yakalama kararı

23.12.2022 10:46

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rus ordusunda asker olarak görev yapan kocasına "Ukraynalı kadınlara tecavüz ederken prezervatif tak" dediği ses kaydı ortaya çıkan kadın hakkında uluslararası çapta yakalama kararı çıkarıldı. İğrenç sözlere imza atan kadının Cenevre Sözleşmesi'ni ve Savaş Zamanında Sivil Nüfusun Korunmasına İlişkin Sözleşmenin 27.2 Maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 12 yıla kadar hapsi isteniyor.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta ortaya çıkan ses kayıtları infial yaratmıştı. Kocasının Ukraynalı kadınlara korunması şartıyla tecavüz edebileceğini söyleyen kadına ait ses kayıtları herkesin dikkatini çekmişti. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yayınlanan videoda R.B. ve eşi O.B olarak tanımlanan çift arasında kaydedilen bir telefon görüşmesinin ifşa edilmesinden sonra kadın uluslararası aranılanlar listesine yerleşti.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Ukraynalı yetkililer ortaya çıkan ses kayıtlarından sonra olaya ilişkin olarak soruşturma başlattı. Rus askerinin eşi Cenevre Sözleşmesini, özellikle de Savaş Zamanında Sivil Nüfusun Korunmasına İlişkin Sözleşmenin 27.2 Maddesini ihlal ettiği tespit edildiğinden 12 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Genç kadın uluslararası aranılanlar listesine yerleşti.

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Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kocasına 'Ukraynalı kadınlara tecavüz ederken prezervatif tak' diyerek iğrenç sözlere imza atan Rus asker eşine uluslararası çapta yakalama kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocasına "Ukraynalı kadınlara tecavüz ederken prezervatif tak" diyerek iğrenç sözlere imza atan Rus asker eşine uluslararası çapta yakalama kararı - Son Dakika
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