22 Mart tarihinde Moskova'da düzenlenen terör saldırısının etkileri devam ediyor. Saldırı sırasında alanda bulunan 143 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.
Rus yerel haber servisi Baza'nın bildirdiğine göre saldırı sırasında alanda bulunan 95'ten fazla insan hala kayıp. Ajans, acil servislere kurbanların yakınlarından gelen kayıp ihbarlarını derleyerek bir liste oluşturdu ve bu listeye göre alanda bulunan en az 95 kişinin hala kayıp olduğu belirlendi.
Haber ajansının açıklamasında, "Bu listelerde terör saldırısından bu yana yakınlarının iletişime geçemediği ancak yaralı ve ölü listelerinde bulunmayan kişiler yer alıyor. Bu insanlardan bazıları öldü, ancak henüz kimlikleri tespit edilemedi" ifadelerine yer verildi.
Saldırı makineli tüfek kullanan 4 DEAŞ'lı terörist tarafından gerçekleştirildi. Olay yerinde 500'den fazla mermi bulundu. Çatışmadan bu yana geçen günlerde Rus sosyal medya kanalları, kurbanların bulunmasına yardım etme çağrılarıyla dolup taştı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce saldırı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü. Saldırıyı gerçekleştiren DEAŞ'lı 4 terörist tutuklanırken can kaybı dün itibarıyla 143'e yükselmişti.
Son Dakika › Dünya › Rusya'yı kana bulayan saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Alanda bulunan 100'e yakın insan kayıp - Son Dakika
Eskişehir İl Müftülüğü ve Osmangazi İlahiyat Fakültesi, Ramazan ayının bereketini ve manevi atmosferini üniversite öğrencileriyle paylaşmak için bir araya geldi. İl Müftüsü Bekir Gerek, öğrencilerle birlikte iftar programında buluşarak Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurguladı. Program, yapılan duanın ardından sona erdi.
Eskişehir'de bulunan Fahri Keskin Fen Lisesi öğrencileri, Ramazan ayı hayır çarşısından elde ettikleri 17 bin TL'lik kazançlarını Filistin ve Gazze'ye bağışladı. Bu örnek davranışlarından dolayı öğrencilere ve rehber öğretmen Derya Nur Çakır'a teşekkür edildi.
Gazze'de gönüllü olarak çalışan çocuk cerrahisi uzmanı Op. Dr. Taner Kamacı, Türkiye ve dünyadaki meslektaşlarına çağrıda bulunarak, Gazze'deki sağlıkçı ve uzman hekim ihtiyacına dikkat çekti. Kamacı, ayrıca tıbbi malzeme toplanması ve gönderilmesi gerektiğini belirtti. Gazze'deki hastanelerin çoğunun yıkık durumda olduğunu ve acil hastaların müdahale edilebildiğini ancak diğer ameliyatların bekletildiğini ifade etti. Kamacı, Gazze'deki çocukların yaşadığı sıkıntılara ve travmalara da değindi ve insanların normalleştirdiği travmaların kabul edilemez olduğunu söyledi. Gazze'deki temiz su ve elektrik sorunlarına da dikkat çeken Kamacı, Türkiye ve dünyadaki sağlıkçılara yardım çağrısında bulundu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alarak harekete geçti. Durdurulan bot içerisinde 18 düzensiz göçmen ve 6 çocuk yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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