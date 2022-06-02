Rusya, zehirli nitrik asit tankını Ukrayna'nın bombaladığını ileri sürdü

Donbas'ın Luhansk bölgesindeki şiddetli bombardımanların yaşandığı Severodonetsk kentinde, zehirli kimyasal olan nitrik asit tankı 31 Mayıs'ta bombalandı. Luhansk Valisi Serhiy Haidai, aynı gün tankın hava saldırısında vurulduğunu belirterek kimyasal kirlenme konusunda halkı uyardı. Rusya Savunma Bakanlığı ise dün tankın Ukrayna Hava Kuvveleri tarafından patlatıldığını açıkladı.

Luhansk Valisi Haidai, resmi Telegram kanalından 31 Mayıs'ta açıklama yaparak bir kimya tesisindeki nitrik asit tankının hava saldırısı sırasında bombalandığını duyurdu. Haidai, halk sağlığı için son derece tehlikeli olan nitrik asit kirlenmesi konusunda halkı bilgilendirerek havaya yayılan kirlenme konusunda uyarı yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili dün açıklama yaparak 31 Mayıs günü Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne (AFU) bağlı 79. Havadan Taarruz Tugayının geri çekilen birimleri tarafından nitrik asit tankının havaya uçurulduğunu ileri sürdü. Tankın, AFU birlikleri tarafından Rus ordusunun ilerlemesini durdurmak için patlatıldığı ifade edildi.