Sağır doğan bebeğin, ilk duyma anları gören herkesi hüzünlendirdi

ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan Colley ailesinin 3 çocuğu duyma problemi yaşadıktan sonra bu problemi kendiliğinden aştılar. Ancak son olarak dünyaya gelen bebekleri Everett, duyma problemini bir türlü aşamadı. Aile, çocuklarının 9 aylık olmasının ardından doktorlarla konuşarak ameliyata onay verdi.

KULAĞINA İŞİTME CİHAZI TAKILDI

Minik Everett geçirdiği 4 saatlik operasyonun ardından işitme cihazına kavuştu. Dünyaya geldiğinden beri hiçbir sesi duymayan Everett'in duymaya başladıktan sonra nasıl bir tepki vereceği de başta ailesi olmak üzere hastanedeki herkes tarafından merak ediliyordu.

İLK HAREKETİ DUYGULANDIRDI

Everett, işitme cihazının çalıştırılmasının ardından ilk olarak annesi Ashley'e sarıldı. İkilinin görülmeye değer mutluluğu da babasının cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, çok duygulandıklarını ifade etti.



